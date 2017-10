Foto: Leto dni po smrti upepelitev tajskega kralja na zlati grmadi

Poziv tujcem, naj so oblečeni primerno in se vedejo dostojno

26. oktober 2017 ob 08:34

Bangkok - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Na Tajskem od torka potekajo petdnevne pogrebne slovesnosti kralja Bumibola Aduljadedža, ki bodo vrhunec doživele z njegovo upepelitvijo. Kralj, ki je državi vladal 70 let, je umrl v starosti 88 let 13. oktobra lani.

Slovesni obred upepelitve je v prestolnico Bangkok privabil četrt milijona Tajcev. V kraljevi palači so izvedli več budističnih obredov, nato pa so žaro skupaj s krsto, v kateri so kraljevi posmrtni ostanki, naložili na razkošno kočijo, na kateri so jo pripeljali do krematorija. Kraljeve posmrtne ostanke bodo upepelili na pozlačeni, 50 metrov visoki grmadi v središču Bangkoka, ki simbolizira goro Meru, središče vesolja v budistični, hindujski in džaistični kozmologiji. Grmado bo prižgal njegov sin, novi tajski kralj Maha Vadžiralongkorn oziroma Rama X.

Pozlačena struktura je okrašena z desetinami kipov živali, božanstev in mitoloških bitij iz budističnega in hindujskega izročila. Osrednje mesto so dobile skulpture psov pokojnega kralja. Okoli glavnega stolpa stoji osem manjših struktur, ki predstavljajo gore okoli Meruja in verjetno simbolizirajo tudi Bumibolov naziv devetega monarha dinastije Čakri - Rama IX. Obsežno prizorišče, ki so ga gradili skoraj leto dni, obuja spomine na številne Bumibolove socialne projekte.

Krsto in žaro bodo upepelili, s čimer bodo njegovi duši v skladu z budističnim verovanjem omogočili prehod v posmrtno življenje. Pogreb bo tudi praznovanje kraljevega odhoda v nebesa, pri čemer bodo imeli pomembno vlogo glasba in tradicionalni plesalci.

90 milijonov dolarjev

Celoten obred poteka v skladu z večstoletno tradicijo in bo stal 90 milijonov dolarjev. Bumibola so pogosto imenovali "oče naroda", državi pa je vladal kar 70 let.

Naslednje tri dni bodo sledili obredi, med katerimi bodo odstranili kraljeve ostanke iz pepela. Pepel bodo odnesli v veliko palačo, ostanke pa bodo shranili v dveh svetiščih. Na čelu pogrebne procesije bosta kralj Rama X. in njegova sestra princesa Maha Čakri Sirindhorn. Za zdaj ni znano, kakšno vlogo bo imela Bumibolova soproga kraljica Sirikit.

Kremacije se bodo udeležili visoki predstavniki več kot 40 držav, med njimi britanski princ Andrew, japonski princ in princesa Akišino, nizozemska kraljica Maxima, kralj in kraljica Butana ter ameriški obrambni sekretar James Mattis.

Zaradi obreda je danes na Tajskem državni praznik, zato so tudi vsi uradi in podjetja zaprti. Vse ceste v zgodovinskem predelu Bangkoka so zaprte. Večina Tajcev je oblečena v črno. Za turiste to ni potrebno, so pa oblasti vse tujce v državi pozvale, naj izberejo dnevu primerna oblačila in se obnašajo dostojno.

A. P. J.