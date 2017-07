Foto: V potresu v Egejskem morju 500 ranjenih, ljudje tudi drugo noč spali na prostem

Trajekt ni mogel pristati v mestu Kos

22. julij 2017 ob 11:06

Kos/Bodrum - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Razmere na grškem otoku Kos, ki ga je v noči na petek prizadel potres z magnitudo 6,7, se normalizirajo. Zjutraj je na otok prispel prvi trajekt po potresu, ki pa je zaradi poškodb v pristanišču v mestu Kos pristal v kraju Kefalos.

Po ugotovitvah grške civilne zaščite je poškodovanih manj stavb, kot so sprva domnevali, in sicer 87. Med njimi sta tudi dva od skupno prek 200 hotelov in penzionov, ki so ju izpraznili in turiste nastanili v drugih hotelih. Nekaj dni bo zaradi poškodb zaprt tudi arheološki muzej na otoku. Zaradi poškodb na stavbah so mnogi turisti in domačini tudi to noč preživeli na prostem.

Največ škode je v mestu Kos, kjer je potres zahteval tudi dve smrtni žrtvi - umrla sta turista iz Švedske in Turčije, potem ko se je nanju zrušila streha poslopja bara. Na grški in turški strani Egejskega morja je bilo skupno okoli 500 ljudi poškodovanih. Nekaj ranjenih so prepeljali v bolnišnice v Atenah, na Rodos in Kreto.

Po najmočnejšem potresu je bilo čutiti še več popotresnih sunkov, te pa je, kot so sporočili seizmologi, pričakovati tudi v prihodnjih dneh in tednih.

Evropska unija je prizadetim območjem ponudila opremo, osebje in satelitske posnetke, s katerimi bodo reševalci lažje našli morebitne žrtve in ocenili škodo.

A. P. J., foto: Reuters