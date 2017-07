Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na Kosu je poškodovanih veliko stavb. Foto: Reuters Zemljevid ameriškega geološkega instituta (USGS), ki prikazuje prizadeto območje. Foto: EPA Mnogi so noč preživeli na prostem. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Potres stresel grški otok Kos in turško obalo - dva mrtva in 200 ranjenih

Turistična sezona na vrhuncu

21. julij 2017 ob 07:29

Atene/Bodrum - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V noči na petek je potres z magnitudo 6,7 stopnje po Richterjevi lestvici stresel grško otočje Dodekanez in egejsko obalo Turčije. Na grškem otoku Kos sta umrla dva človeka, na obeh obalah je okoli 200 ljudi poškodovanih.

Epicenter potresa je bil v globini desetih kilometrov in okoli 10,3 kilometra južno od turškega letovišča Bodrum ter 16,2 kilometra vzhodno od otoka Kos. Tla so se zatresla ob 1.31 po krajevnem času. Potresu naj bi sledilo več popotresnih sunkov.

Žrtvi na Kosu sta tujca

Človeka na Kosu sta umrla, ko se je nanju zrušila streha poslopja bara v središču istoimenskega mesta. Župan Kosa, sicer znanega turističnega otoka, Georges Kyritis, je po poročanju Guardiana dejal, da sta žrtvi tuja državljana. Gasilci so tri ranjene rešili iz neke porušene stavbe.

V Bodrumu brez elektrike

V turškem Bodrumu je po besedah župana Mehmeta Kocadona največja težava izpad električne energije v posameznih delih mesta. Materialne škode ni bilo veliko, so pa zaradi razpok v stenah evakuirali mestno bolnišnico. Nekaj ljudi je bilo ranjenih, ko so v paniki skakali skozi okna, nekaj škode je utrpela tudi bodrumska mošeja. Oblasti prebivalce svarijo pred popotresnimi sunki in jih pozivajo, naj se ne zadržujejo v poškodovanih in starih objektih.

Na Kosu je bilo po prvih ocenah v potresu ranjenih najmanj 120 ljudi, na turški strani Egejskega morja pa okoli 70. Mnogi turisti so noč preživeli na prostem, saj se niso želeli oziroma niso mogli vrniti v svoje hotelske sobe.

Potres sprožil manjši cunami

Potres so čutili tudi v tretjem največjem turškem mestu Izmir, ki leži severno od Bodruma, ter na grškem otoku Rodos. Potres je sprožil tudi visoke valove, ki so blizu Bodruma poplavili cesto in vozila.

Tudi s Kosa, kjer je potres največ škode povzročil v središču istoimenskega mesta, poročajo o manjšem cunamiju, ki je v mestu Kos dosegel pristanišče za jahte. Iz Aten so na otok že poslali reševalce z dvema helikopterjema in letalom.

Bodo sledile odpovedi?

Tako na Kosu kot na turški obali je turistična sezona v polnem teku, a še ni mogoče reči, kakšen vpliv bo imel potres na prihode in odhode gostov. Trenutno je trajektna povezava s Kosom prekinjena, odpovedani so tudi leti med Atenami in Kosom.

Potresno dejavno območje

Sredi junija letos so se tresla tla na grških otokih Lezbos in Hios ter pred zahodno obalo Turčije. Na Lezbosu je potres zahteval smrtno žrtev in poškodoval številne hiše.

V evropskem prostoru so potresi najpogostejši v Grčiji, južnih delih Balkana ter na zahodu Turčije. Tla se pogosto tresejo tudi v Italiji in na zahodu Balkana. Večina hujših potresov na evropskih tleh se zgodi na območju v bližini stika Afriške in Evropske tektonske plošče

Eden najhujših potresov v zadnjem času se je zgodil na severozahodu Turčije leta 1999, ko je umrlo 17.000 ljudi.

