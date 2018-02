Grški tožilec velikana Novartis obtožuje podkupovanja vplivnih grških politikov

Grški parlament bo preiskoval obtožnico

22. februar 2018 ob 14:25

Atene - MMC RTV SLO, Reuters

Grški parlament je podprl ustanovitev posebnega odbora za preiskavo podkupovalne afere, v kateri naj bi švicarski farmacevtski velikan Novartis podkupoval grške vplivne politike, kot sta nekdanji grški premier Antonis Samaras in evropski komisar Dimitris Avramopulos.

Zaposleni pri Novartisu naj bi med letoma 2006 in 2015 deset vplivnih grških politikov podkupili z nezakonitimi plačili v skupni vrednosti 50 milijonov evrov, po poročanju Financial Times ugotavlja 2.500 strani dolga preiskava protikorupcijskega tožilca. Švicarski farmacevt je sporočil, da bo izvedel "hitre in odločne ukrepe", če preiskava ugotovi neetično delovanje zaposlenih v podjetju.

Novartis naj bi si s podkupovanjem želel zagotoviti vodilno vlogo v grškem zdravstvenem sektorju in ohraniti napihnjene cene svojih izdelkov, čeprav so bile na trgu dostopne cenejše alternative, poroča Deutsche-Welle.

Glede na obtožnico je preplačevanje Novartisovih izdelkov Grčijo stalo treh milijard evrov. Švicarski velikan je v preteklih letih zaradi korupcije že plačal na milijone dolarjev kazni v ZDA, na Kitajskem in v Južni Koreji.

Grški tožilci, po grški zakonodaji edini organ, ki lahko preiskujejo ministre in prekličejo njihovo imuniteto, so po več kot letu dni preiskave primer ta mesec predali parlamentu, koalicijska vlada pa je prejšnji teden predlagala parlamentarno preiskavo.

Večina 300-članskega parlamenta je danes po kar 20-urni razgreti debati odobrila vzpostavitev posebne parlamentarne komisije za preiskovanje primera.

Guverner, finančni minister, evropski komisar ...

Med obtoženimi so poleg nekdanjega premierja Samarasa še nekdanji finančni minister in nekdanji vodja socialistične stranke PASOK Evangelos Venizelos, guverner centralne banke in prav tako nekdanji finančni minister Janis Sournaras ter evropski komisar za migracije in takratni grški zdravstveni minister Dimitris Avramopulos.

Vsi obtoženi krivdo popolnoma zanikajo, pri čemer se sklicujejo predvsem na netočnost navedb treh anonimnih prič. Zaradi netočnosti v pričanju zaščitenih prič naj bi obtožnico kot vprašljivo po poročanju Financial Timesa označili tudi pravni strokovnjaki.

Obtoženi pozdravljajo komisijo

Obtoženci so začetek parlamentarne preiskave celo pozdravili, saj verjamejo, da si bodo z njo "oprali svoje ime", poroča Deutsche Welle. Stournaras tako parlament poziva, naj preveri "sramotne klevete" proti njemu; Avramopulos trdi, da med 2.500 stranmi samo dva odstavka omenjata njegovo ime in "še tam je vsaka beseda laž".

Samaras in Venizelos sta proti trem pričam tudi že vložila tožbe zaradi blatenja in zahtevala njihovo razkritje.

Cipras: Konec sistema pohlepa

Premier Alexis Cipras je po glasovanju sporočil, da izid označuje "konec preteklega sistema arogance, pohlepa in netransparentnosti", poroča Financial Times, in napovedal uporabo vseh pravnih sredstev v državni in mednarodni zakonodaji, da Grčiji povrne milijarde domnevno izgubljenih evrov v tej koruptivni zgodbi.

J. R.