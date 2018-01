Grki stavkajo proti vladnim varčevalnim reformam

Posojilodajalci zahtevajo manj stavk

12. januar 2018 ob 21:49

Atene - MMC RTV SLO, Reuters

Dvajset tisoč Grkov se je udeležilo celodnevne stavke in se zbralo na ulicah Aten, kjer so protestirali proti ukrepom, ki jih vlada prihodnji teden namerava sprejeti v zameno za finančna posojila Evropske unije.

Stavka je omrtvila atensko podzemno železnico, kar je v 3,8-milijonski prestolnici povzročilo prometni kaos. Tudi ladje so ostale v pristaniščih, v državnih bolnišnicah pa so morali vpoklicati rezervno osebje.

"Roke proč od stavk!" in "Ne novodobnemu suženjstvu!" so protestniki zapisali na plakate, s katerimi so po mestu zakorakali med parlamentarno sejo o novi zakonodaji. Pred parlamentom so izbruhnili manjši spopadi med protestniki in policijo, ki je uporabila solzivec.

Predlog zakona, ki ga bo parlament obravnaval v ponedeljek, namerava prestrukturirati družinske prejemke, uvesti nov postopek za izplačila zapadlih posojil in otežiti sklicevanje stavk.

"Zakonodaja tako rekoč ukinja pravico do stavke. Takšne stvari so se dogajale zgolj v času hunte," je povedal upokojeni ladijski poveljnik George Papapiropulos, pri čemer se je nanašal na čas vojaške diktature med letoma 1967 in 1974. "Ta vlada je levičarska samo v svojem imenu, po dejanjih gre za hunto," je dodal.

Po trenutni zakonodaji lahko sindikati skličejo stavko ob najmanj tretjinski podpori članov. Nova zakonodaja predvideva dvig na najmanj polovico članov, s čimer posojilodajalci merijo na manj stavk in posledično večjo produktivnost.

Zadnji sveženj pomoči se izteče avgusta

Vlada zatrjuje, da morajo sprejeti reforme, saj bodo le tako lahko prejeli nove injekcije finančne pomoči. Zadnji sveženj v vrednosti 86 milijard evrov poteče avgusta letos, do zdaj je Grčija prejela skupno 40,2 milijarde, naslednja tranša iz svežnja pa naj bi znašala okoli 4,5 milijarde evra.

J. R.