Hrvati iz leta v leto izvozijo več orožja in vojaške opreme

Tržna niša v ladjedelništvu: gradili bi ladje in podmornice

9. september 2017 ob 09:59

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaška v zadnjih letih močno krepi vojaško industrijo: leta 2015 je izvozila za 135 milijonov evrov orožja in vojaške opreme, lani pa se je ta številka povišala že na 223 milijonov evrov.

Od leta 2014 se je vrednost izvoza orožja in vojaške opreme povečala za skoraj 40 odstotkov, večino izvoza predstavljajo pištole, puške in čelade, ki jih proizvajajo v najbolj znanih hrvaških tovarnah vojaškega orožja in opreme HS Produkt iz Karlovca in Šestan-Busch iz Preloga. V mednarodnih krogih so cenjena tudi robotizirana vozila za čiščenje min zagrebškega Dok-Inga. V hrvaški vojaški industriji je okoli 3.000 zaposlenih.

Čeprav Hrvaška ni konkurenčna svetovnim orožarskim velikanom, so na nedavni konferenci Hrvaška obrambna industrija kot izvozna blagovna znamka poudarili, da obstajajo veliki potenciali za nadaljevanje razvoja hrvaškega vojaškega proizvodnega sektorja, ki predstavlja eno izmed gonil gospodarskega razvoja. Za to bi sicer potrebovali močnejšo povezanost zasebnih proizvajalcev, države in znanosti, so ugotovili na konferenci. Kot zgled so navedli Izrael, ki v vojaško-industrijskem kompleksu zaposluje skoraj 90.000 ljudi.

Tudi gradnja ladij in podmornic?

Na konferenci so med drugim dejali, da vidijo tržno nišo v ladjedelništvu, ker naj bi hrvaške ladjedelnice imele zmogljivost za gradnjo vojaških ladij do 100 metrov dolžine kot tudi manjših podmornic. V Brodosplitu te dni končujejo prvo ladjo za hrvaško obalno stražo, za katero se zanimajo tudi nekatere sredozemske države. Med cilji za prihodnost je tudi proizvodnja brezpilotnih letal, veliko pa je govora tudi o gradnji tovarne streliva, ki ga kot javno-zasebno partnerstvo podpira tudi vlada. Potencial vidijo tudi v izdelavi in prodaji oklepnikov.

Država je eden ključnih partnerjev vojaške industrije, samo letošnje pogodbe o dobavi oblek, obutve in različne opreme za vojsko presegajo 31 milijonov evrov. Podpredsednik hrvaške vlade in obrambni minister Damir Krstičević je na konferenci poudaril, da so hrvaški vojaki v mirovni misiji v Afganistanu v celoti opremljeni s pehotnim orožjem in opremo hrvaških proizvajalcev.

Pomembni kupec je tudi hrvaško notranje ministrstvo, ki skrbi za opremo za 26.000 hrvaških policistov. Približno 9000 hrvaških policistov ima pištole karlovškega proizvajalca, uvajajo tudi hrvaške puške.

