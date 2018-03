Indijsko vrhovno sodišče odobrilo pasivno evtanazijo

Razprava se je razvnela leta 2015

9. marec 2018

zadnji poseg: 9. marec 2018 ob 10:45

New Delhi - MMC RTV SLO, Reuters

Indijsko vrhovno sodišče je v petek razsodilo, da imajo ljudje pravico umreti dostojanstveno, in dovolilo pasivno evtanazijo. Ta omogoča nezdravljenje, zato da se olajša smrt bolnika, ki je na smrt bolan.

Kot poroča Reuters, gre za prelomno odločitev. Najvišje indijsko sodišče je ljudem tudi dovolilo, da se odločijo, da jih ne ohranjajo pri življenju, če zapadejo v neozdravljivo komo, takšno odločitev pa lahko sprejmejo le, dokler so zdravi tako telesno kot duševno.



Petčlansko sodišče je sporočilo, da "imajo človeška bitja pravico umreti dostojanstveno". Ob tem bo pasivna evtanazija dovoljena le v primerih smrtno bolnih ljudi brez možnosti okrevanja.

Sodišče je odločalo na prošnjo nevladne organizacije Common Cause, poroča indijski časnik Times of India. "Kako se lahko človeku reče, da on ali ona nima pravice preprečiti mučenja svojega telesa? Pravica do življenja vključuje tudi pravico umreti dostojanstveno," so sporočili v organizaciji, kjer menijo, da je "ohranjati bolnika pri življenju z napravami proti njegovi oziroma njeni volji napad na njegovo oziroma njeno telo".

Odločitev sodišča bo po mnenju odvetnika omenjene nevladne organizacije preprečilo strah pri zdravnikih in družini bolnikov, da bi bili v primeru evtanazije preganjani zaradi "krivde pri umoru".

Skrbi obstajajo

Al Džazira navaja besede Minakši Bisvas, profesorice in strokovnjakinje na področju evtanazije, ki pravi, da je v Indiji to vprašanje težje kot v razvitih državah. V nasprotju z njimi Indija namreč nima ustrezne niti osnovne zdravstvene oskrbe, financiranje tega sektorja pa je nezadostno, meni. "To pomeni, da se bodo številni Indijci, ki si ne morejo privoščiti zdravstvene oskrbe, prisiljeni odločiti za to možnost," je dejala.

Razprava o uzakonitvi evtanazije se je v Indiji razvnela leta 2015 ob smrti 66-letne Arune Šanbaug, ki je bila žrtev spolnega napada, nato pa je bila več kot 40 let v vegetativnem stanju.

B. V.