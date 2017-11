Viktorija prva avstralska zvezna država, ki bo dovolila evtanazijo

Evtanazija že dovoljena v Švici, Belgiji in na Nizozemskem

29. november 2017 ob 08:23

Melbourne - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Avstralska zvezna država Viktorija je sprejela zakon o evtanaziji, s katerim bodo na smrt bolnim v primeru, da trpijo neznosne bolečine, od sredine leta 2019 dovolili zakonit nakup sredstev za pomoč pri smrti.

Razprava v spodnjem domu regionalnega parlamenta je bila izredno burna, saj je trajala več kot sto ur, med drugim so poslanci opravili tudi dve nočni zasedanji.

Da bi izključili morebitne zlorabe, bo evtanazija dovoljena ob izpolnitvi 68 pogojev, kot so na primer, da so na smrt bolni večino svojega življenja preživeli v zvezni državi Viktorija, da so stari najmanj 18 let in da imajo pred seboj največ šest mesecev življenja. Prav tako bo treba predložiti strokovno mnenje dveh različnih zdravnikov in pred specialistom najmanj trikrat verodostojno potrditi, da si dejansko želijo umreti. Siljenje pacientov k evtanaziji pa bo obravnavano kot kazensko dejanje.

Zakon bo začel veljati, ko bo zeleno luč zanj dal tudi guverner Viktorije.

Zgornji dom parlamenta je zakon sprejel prejšnji teden. Ministrski predsednik Victorie Daniel Andrews je dejal, da gre za "zgodovinsko odločitev". "Politika je naredila nekaj dobrega, Viktorija pa je pokazala smer za celotno državo. Ponosen sem, da smo uspeli sočutje postaviti v središče naše demokracije in političnega procesa," je po koncu teden dni trajajoče razprave dejal Andrews. Viktorija je postala prva avstralska zvezna država s tem zakonom.

Severni teritorij prvi s tovrstnim zakonom

Zvezna država Victoria, ki ima nekaj manj kot šest milijonov prebivalcev, je druga največja avstralska zvezna država. in prva zvezna država v Avstraliji, ki dovoljuje evtanazijo. Pred več kot 20 leti je Severni teritorij kot prvi na svetu že sprejel zakon o evtanaziji, a ne gre za zvezno državo. Po dveh letih je nato avstralski parlament ta zakon razveljavil.

Zakon o evtanaziji pod zdravniškim nadzorom velja že v Kanadi, Belgiji, Švici, na Nizozemskem in v nekaterih ameriških zveznih državah. Avstralska vlada evtanaziji uradno nasprotuje.

