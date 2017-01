Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Ciprski predsednik Nikos Anastasiades bo skušal z vodjo ciprskih Turkov Mustafo Akincijem oblikovati predlog zemljevida z mejami med entitetami v združenem Cipru, ki bo federativno urejen. Foto: EPA Voditelja je v Ženevi sprejel odposlanec Združenih narodov Espen Barth Eide. Foto: EPA Sorodne novice Ciper kot federacija s turško in grško entiteto Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Iskanje poti za federativno urejen in združen Ciper

Doslej že vrsta neuspelih pogajanj

9. januar 2017 ob 17:09

Ženeva - MMC RTV SLO/STA

V Ženevi se je začel tretji krog mirovnih pogovorov, ki naj bi trajal tri dni, o združitvi Cipra pod pokroviteljstvom Združenih narodov.

Pogovore sta v Švici začela ciprski predsednik Nikos Anastasiades in vodja ciprskih Turkov Mustafa Akinci, oba voditelja sta sicer med najglasnejšimi zagovorniki dogovora. V Ženevo sta prispela zjutraj, za pogajalsko mizo pa sta segla brez rokovanja. Kot poroča AFP, je razplet pogovorov v iskanju rešitev za 40 let dolg spor negotov.

Anastasiades in Akinci naj bi predstavila predlog zemljevida z notranjimi mejami med entitetama v prihodnjem federativno urejenem združenem Cipru. Če bo šlo vse po načrtih, se jima bodo v četrtek pridružili še voditelji Velike Britanije, Turčije in Grčije, ki so poroki pogajanj. O razdelitvi ozemlja sta sicer strani razpravljali že na prvih dveh krogih pogajanj, ki sta potekala novembra, a jim ni uspelo doseči vidnejšega napredka.

V pričakovanju težkega tedna

"Obstaja realna možnost, da bo 2017 leto, ko se bodo Ciprčani sami odločili obrniti list zgodovine," je povedal odposlanec ZN-a Espen Barth Eide, ki je skupaj z generalnim direktorjem urada ZN-a v Ženevi Michaelom Moellerjem sprejel voditelja.

Akinci je ob odhodu na pogajanja dejal, da so pogovori na razpotju. "Nismo na točki, kjer bi dosegli končni dogovor. Moramo biti previdni. Pričakujemo težek teden," je povedal vodja ciprskih Turkov. Anastasiades pa je prek Twitterja sporočil, da v Ženevo odhaja "z upanjem, samozavestjo in enotnostjo". Pred tem je sicer opozoril pred "pomembnimi razlikami pri bistvenih vprašanjih, ki so ključna za ciprsko rešitev".

Vrsta neuspelih pogajanj

Ciper je razdeljen od leta 1974. Takrat so turške sile zaradi vojaškega udara ciprskih Grkov, ki ga je podpirala vojaška hunta v Atenah, vdrle na severni del otoka. Tam so pozneje ustanovili Turško republiko Severni Ciper, ki pa jo priznava samo Turčija. Združeni narodi so v zadnjih štirih desetletjih vodili vrsto neuspešnih mirovnih pogajanj. Zadnji večji poskus rešitve je propadel leta 2004, ko so predlog nekdanjega generalnega sekretarja ZN-a Kofija Annana dobro sprejeli ciprski Turki, vendar so ga grški otočani na dveh referendumih zavrnili.

T. J.