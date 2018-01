Jordanski kralj Penceu: ZDA morajo po odločitvi o Jeruzalemu znova pridobiti zaupanje

Pence obisk nadaljuje v Izraelu

21. januar 2018 ob 18:54

Aman - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Jordanski kralj Abdulah II. v kraljevi palači gosti ameriškega podpredsednika Mika Pencea. Po imenovanju Jeruzalema za izraelsko prestolnico bo moral Washington znova pridobiti zaupanje Jordanije, je dejal Abdulah.

"Jeruzalem je pomemben tako za muslimane in kristjane kot za jude. Za mir v regiji je ključnega pomena. Zelo pomemben je tudi z vidika onemogočanja ključnih dejavnikov radikalizacije," je dejal jordanski kralj. Izraelsko-palestinski konflikt je označil za potencialno glavni vir nestabilnosti v regiji.

Rešitev konflikta kralj vidi v rešitvi dveh držav, torej mednarodnem priznanju tako Izraela kot Palestine. Poudaril je, da bi Vzhodni Jeruzalem v prihodnosti moral biti prestolnica palestinske države. Pence je tako v soboto v Egiptu kot v nedeljo v Jordaniji zatrdil, da ZDA podpirajo rešitev dveh držav, če se z rešitvijo strinjajo tako Palestinci kot Izraelci.

Trditve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je zavezan iskanju rešitve za ta desetletja trajajoči konflikt, je označil za spodbudne, a hkrati opozoril na nujnost uresničitve takšnih zavez. "Upamo, da bodo ZDA našle način za pot naprej v teh težavnih okoliščinah," je Penceu sporočil Abdulah. Pence je Trumpovo odločitev ob tem označil za zgodovinsko.

Jordanija skrbnik svetih krajev v Jeruzalemu

Jordanija je med arabsko-izraelsko vojno leta 1967 izgubila območja Vzhodnega Jeruzalema in Zahodnega brega, ki si ju je priključil Izrael. Združeni narodi okupacijo obravnavajo kot nezakonito. Dinastija jordanskega kralja je sicer skrbnik muslimanskih svetih krajev v Jeruzalemu. Pence je Abdulahu zagotovil, da ZDA spoštujejo vlogo Jordanije kot skrbnice svetih krajev v Jeruzalemu.

V ponedeljek in torek bo Pence obiskal Izrael, kjer bo imel govor v parlamentu, pogovore s premierjem Benjaminom Netanjahujem in predsednikom Reuvenom Rivlinom, obiskal pa bo tudi svete kraje v Jeruzalemu.

Da Penceu ne bodo prisluhnili, so že sporočili poslanci koalicije arabskih strank v izraelskem parlamentu. Označili so ga za "nevarnega in odrešeniškega". Gibanje Hamas je sporočilo, da ameriški podpredsednik v regiji ni dobrodošel.

