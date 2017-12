ZDA Jeruzalem priznale kot glavno mesto Izraela

Turški zunanji minister: Selitev bi bila "velika napaka"

6. december 2017 ob 11:41,

zadnji poseg: 6. december 2017 ob 20:14

Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je čas, da ZDA priznajo Jeruzalem kot glavno mesto Izraela. Ukazal je tudi preselitev veleposlaništva ZDA iz Tel Aviva v Jeruzalem. Napoved ameriške odločitve je izzvala ostre odzive in zaskrbljenost v mednarodni skupnosti ter med Palestinci.

Trump je v govoru dejal, da ima Izrael pravico določiti svoje glavno mesto. Po njegovih besedah bi do te odločitve ZDA zavoljo mirovnega procesa moralo priti že zdavnaj, poroča Reuters.

Kot je dejal, njegova oznanitev pomeni začetek novega pristopa k izraelsko-palestinskemu konflitku. Odlaganje priznanja Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela nikakor ni pripomoglo dosegi miru, je še dejal. Ob tem se ZDA po Trumpovih besedah ne opredeljujejo do zadev, katerih končni status mora biti šele določen, vključno z vprašanjem meja.



Trump je dejal, da je po njegovi oceni ta odločitev "v interesu ZDA in miru med Izraelom in Palestinci". Odločitev ne pomeni odklona od ameriške zavezanosti miru, je dodal. ZDA so globoko zavezane omogočanju mirovnega dogovora med obema stranema, je še dejal. ZDA so pripravljene podpreti rešitev v obliki dveh držav, če obe strani tako želita. Ta rešitev je bila do zdaj uradno stališče ZDA.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sicer večkrat dejal, da ne podpira palestinske države. Netanjahu je Trumpovo odločitev pozdravil kot "zgodovinsko prelomnico". Vsak mirovni sporazum s Palestinci pa mora vključevati Jeruzalem kot izraelsko glavno mesto, je še dejal izraelski premier. Tudi izraelski predsednik Reuven Rivlin je pozdravil odločitev Trumpa in sicer kot "mejnik pri priznanju pravic Judov do svoje dežele in mejnik na naši poti do miru - miru za vse prebivalce Jeruzalema in celotne regije".

Palestinci: Uničena rešitev dveh držav, pekel za ZDA

Generalni sekretar Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) Saeb Erakat pa je Trumpa obtožil, da je uničil rešitev dveh držav in da je ZDA izločil iz kakršnega koli bližnjevzhodnega mirovnega procesa. Vodja palestinskega gibanja Hamas Ismail Hanija je Trumpovo odločitev obsodil in poudaril, da ne bo spremenila zgodovinskih in geografskih dejstev. "Palestinsko ljudstvo ve, kako bo ustrezno odgovorilo na omalovaževanje svojih čustev in svetih krajev," je zapisal v izjavi.

Ismail Radvan, visoki predstavnik Hamasa, pa je medtem dejal, da je Trump z odločitvijo "odprl vrata pekla za ameriške interese v regiji". Arabske in muslimanske države je pozval k prekinitvi gospodarskih in političnih odnosov z ameriškimi veleposlaništvi in k izgonu ameriških veleposlanikov iz svojih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukaz o preselitvi veleposlaništva

Trump je zunanjemu ministrstvu ukazal, naj izdela načrt preselitve ameriškega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, podpisal pa je odlok, ki za pol leta zamika preselitev veleposlaništva. Po napovedih ameriških uradnikov naj bi selitev veleposlaništva sicer trajala od tri do štiri leta. Netanjahu je že pozval druge države, naj sledijo ameriškemu primeru in tudi same preselijo svoja veleposlaništva.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je glede Trumpove odločitve dejal, da jo obžaluje in da je Francija ne podpira. Turško zunanje ministrstvo je obsodilo "neodgovorno" potezo ZDA.

Palestinci napovedali "tri dni jeze"

Več palestinskih gibanj je že pred Trumpovim govorom zaradi ogorčenja pozvalo k "trem dnem jeze". V Betlehemu na Zahodnem bregu so demonstranti že v torek sežigali Trumpove slike, o manjših protestih pa poročajo tudi iz mesta Gaza. Palestinsko gibanje Hamas je načrtovane Trumpove ukrepe označilo za "očiten napad na pravice Palestincev, Arabcev in muslimanov v Jeruzalemu". Tiskovni predstavnik Hamasa na območju Gaze Favzi Bahrum je še dejal, da bi Trump s tem pokazal, da ZDA niso mirovni posrednik v palestinsko-izraelskem konfliktu, pozval pa je k mobilizaciji prebivalstva.

Palestinci in Jordanija so zaradi Trumpovih načrtov že zahtevali sklic izrednega zasedanja Arabske lige. Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še sporočili iz organizacije, bo srečanje najverjetneje v soboto.

Ameriški zunanji minister Rex Tillerson je dejal, da je predsednik Trump zelo zavezan bližnjevzhodnemu mirovnemu procesu. Tillerson je v povezavi s pričakovanim Trumpovim govorom, v katerem naj bi sporočil, da ZDA Jeruzalem priznavajo kot izraelsko glavno mesto, ljudi pozval, naj poslušajo celoten govor in upoštevajo celoten kontekst.



Tudi ZN svari pred priznanjem Jeruzalema kot glavnega mesta

Posebni odposlanec ZN-a za bližnjevzhodni mirovni proces Nickolay Mladenov je posvaril pred posledicami morebitnega priznanja Jeruzalema kot izraelske prestolnice. "Generalni sekretar ZN-a je večkrat govoril o tem vprašanju (...) in dejal, da moramo biti zaradi posledic zelo pazljivi pri kakršnih koli dejanjih," je povedal in dodal, da se je treba o prihodnosti Jeruzalema dogovoriti na neposrednih pogajanjih z Izraelci in Palestinci.

Turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu je dejal, da bi bila selitev "velika napaka," in da je že posvaril ameriškega zunanjega ministra Rexa Tillersona. "To ne bo prineslo stabilnosti, temveč prej kaos in nestabilnost," je dejal pred dvostranskim srečanjem na sedežu Nata. "Ves svet je proti temu." "Gospod Trump! Jeruzalem je rdeča črta za muslimane. Lahko gremo tako daleč, da prekinemo diplomatske stike z Izraelom," je bil v torek v televizijskem nagovoru oster turški predsednik Recep Tayyip Erdogan.

Še ostrejši je bil iranski vrhovni voditelj Ali Hamenej, ki je dejal, da bi bila selitev veleposlaništva znak nesposobnosti in poraza. "Islamski svet se bo nedvomno zoperstavil tej zaroti, sionisti bodo dobili hud udarec in draga Palestina bo osvobojena," je sporočil.

Berlin in Pariz svarita državljane

Zaskrbljenost zaradi možnega izbruha nasilja kot posledice ameriške odločitve je izrazilo tudi nemško zunanje ministrstvo, ki svoje državljane svari pred morebitnimi protesti, enako je tudi francosko zunanje ministrstvo na svoji spletni strani objavilo sporočilo, da so pričakovani protesti, zato svojim državljanom svetuje, naj se izogibajo zbiranju v velikih množicah v Vzhodnem Jeruzalemu, na Zahodnem bregu in v Gazi.

Britanska premierka Theresa May je napovedala, da se namerava o načrtovanem priznanju Jeruzalema kot izraelskega glavnega mesta pogovoriti s Trumpom. Ob tem je zagotovila, da se britansko stališče glede tega vprašanja ni spremenilo in da bi morali status Jeruzalema določiti na pogajanjih med Izraelci in Palestinci. "Jeruzalem bi moral na koncu postati skupna prestolnica izraelske in palestinske države," je dodala.

Rusija je izrazila zaskrbljenost zaradi napetosti, ki bi jih lahko povzročila ameriška odločitev. V Kremlju so poudarili, da ruski predsednik Vladimir Putin podpira takojšnjo obnovitev pogajanj med Izraelci in Palestinci o vseh spornih vprašanjih, vključno s statusom Jeruzalema.

Papež je v nagovoru palestinski skupini, ki je na obisku v Vatikanu v okviru medverskega dialoga, dejal, da je priznavanje pravic vseh ljudi temeljni pogoj za dialog. "Sveta dežela je za nas kristjane par excellence kraj dialoga med Bogom in ljudmi."

V Pekingu menijo, da bi premik veleposlaništva in priznanje Jeruzalema kot prestolnice lahko izzvala nove sovražnosti. Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Geng Švang je na novinarskem brifingu dejal, da je položaj Jeruzalema zapleteno in občutljivo vprašanje ter da je Kitajska zaskrbljena, da bi lahko ameriška odločitev "zaostrila regionalni konflikt." Ob tem je dejal, da bi morale vse strani narediti več za mir v regiji.

Vzhodni Jeruzalem okupiran od leta 1967

Mednarodna skupnost ne priznava izraelske suverenosti nad celotnim Jeruzalemom, ki vključuje vzhodni del, v katerem so sveti kraji za muslimansko, judovsko in krščansko skupnost. Izrael ima celoten Jeruzalem za svojo prestolnico, Palestinci pa nasprotno vztrajajo, da mora biti Vzhodni Jeruzalem, ki ga je Izrael zavzel v vojni leta 1967 in si ga kasneje pripojil v neskladju z mednarodnim pravom, prestolnica njihove prihodnje države. Od začetka okupacije je Izrael v vzhodnem Jeruzalemu porušil številne domove Palestincev, na tem območju pa je zgradil številne domove za Jude. Ob tem kljub pripojitvi Izrael palestinskim prebivalcem vzhodnega Jeruzalema ne priznava izraelskega državljanstva.

K. T., B. V.