Južno obalo Aljaske stresel močan potresni sunek z močjo 7,9

Ljudje so pozvani, naj se umaknejo v višje predele

23. januar 2018 ob 14:05,

zadnji poseg: 23. januar 2018 ob 14:52

Anchorage - MMC RTV SLO, STA

Kot je sporočil ameriški seizmološki urad, je južno obalo Aljaske stresel potresni sunek z močjo 7,9. Na območju so preklicali opozorilo pred morebitnim cunamijem.

Potres je območje stresel ob 10.31 po srednjeevropskem času oz. ob 00:31 po lokalnem. Žarišče pa je bilo kakih 280 kilometrov južno od mesta Kodiak v Aljaškem zalivu, na globini 25 kilometrov, je sporočil seizmološki urad.

Sprva so poročali o potresu z magnitudo 8,2; a je kasneje urad magnitudo znižal na 7,9.

Ameriški seizmološki urad je izdal opozorilo pred morebitnim cunamijem za območje Aljaske in zahodno obalo Kanade, a ga je medtem že preklical. Do cunamija je tudi prišlo, a so bili valovi višji le kakih 30 centimetrov. Svarilo so potem ohranili le še za določene predele na jugu Aljaske in tamkajšnjim prebivalcem svetovali, naj bodo na višje ležečih predelih, poroča AFP.

B. V., J. R.