Potres na območju iraško-iranske meje zahteval več deset mrtvih

Potres čutili tudi v Bagdadu

12. november 2017 ob 20:27,

zadnji poseg: 13. november 2017 ob 00:15

Bagdad - MMC RTV SLO, Reuters

Močan potres je stresel območje ob iraško-iranski meji. Iranske oblasti poročajo o več kot 60 mrtvih in 300 ranjenih, število pa se bo najverjetneje še povišalo.

Epicenter potresa s stopnjo 7,3 je bil blizu iraškega mesta Halabža 33,9 kliometra pod površem, poroča BBC. Potres so čutili tudi v Turčiji in Izraelu ter Združenih arabskih emiratih.

Potres je povzročil veliko škodo v najmanj šestih vaseh, BBC navaja besede vodje organizacije Rdečega polmeseca. Najmanj šest ljudi je umrlo v iranskem mestu Kasr-e-Širin, več je poškodovanih. Potres so čutili v več krajih ob meji z Irakom, najmanj osem vasi je utrpelo poškodbe, več krajev je brez elektrike. Na območje so se odpravile reševalne ekipe, je sporočila iranska državna televizija.

V Iraku so potres čutili tudi v prestolnici Bagdad in v kurdski prestolnici Erbil. Kurdski minister za zdravje je potrdil najmanj štiri smrtne žrtve in najmanj 50 poškodovanih.

Ameriški geološki center (USGS) je sprva poročal o potresu na globini 33,9 kilometra, z magnitudo 7,2 in epicentrom v mestu Halabža.

J. R.