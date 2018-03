Kneissl: Avstrija podpira slovensko stališče glede arbitraže

O mejnem nadzoru nasprotna stališča

20. marec 2018 ob 13:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Avstrijska zunanja ministrica Karin Kneissl je po pogovorih s slovenskim kolegom Karlom Erjavcem poudarila, da Avstrija "v luči pravne varnosti in mednarodnega prava podpira stališče Slovenije glede arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško".

Erjavec in Kneislova sta spregovorila o številnih tradicionalnih temah, od slovenske narodne skupnosti v Avstriji in nemškogovoreče skupine v Sloveniji do nuklearke Krško in razmer na Zahodnem Balkanu.

Govora je bilo tudi o okrepljenem nadzoru na meji med Slovenijo in Avstrijo, kjer imata državi različna stališča. Avstrija zagovarja potrebo po ohranitvi nadzora na notranjih mejah, medtem ko Slovenija, kot je poudaril vodja slovenske diplomacije, meni, da gre za nesorazmeren ukrep in ne vidi posebnega razloga za takšen ukrep na meji med državama.

Sprejel jo bo še Pahor

Vodja avstrijske diplomacije je na predstavitvenem obisku v Sloveniji, potem ko je vodenje tega resorja prevzela decembra lani. Na pogovore v Ljubljano jo je povabil Erjavec, srečala se bo tudi s predsednikom Borutom Pahorjem. Zatem bo imela na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti predavanje z naslovom Die Rückkehr der Geographie (Povratek geografije).

Avstrija je največji vlagatelj v Slovenijo, saj je 25 odstotkov vseh vlaganj prav avstrijskih. Narašča tudi trgovinska menjava med državama, ki znaša pet milijard evrov.

VIDEO Erjavec sprejel novo avstrijsko zunanjo ministrico

A. P. J.