Ladja s 450 prebežniki le vplula v italijansko pristanišče

V Sredozemskem morju ni več ladij človekoljubnih organizacij, ki so reševale prebežnike

16. julij 2018 ob 10:27

Rim - MMC RTV SLO, STA

Italija je po več dneh dovolila ladjama s skupno 450 prebežniki pristati na Siciliji, in sicer po tistem, ko so Francija, Nemčija, Malta, Portugalska in Španija pristale, da bodo prevzele po 50 prebežnikov.

Po poročanju italijanskih medijev izkrcavanje beguncev in ekonomskih migrantov v sicilskem pristaniškem mestu Pozzallo že poteka.

Prebežniki so do italijanskega otoka - domnevno iz Libije - pripluli v petek z leseno ribiško barko, ki ji ne Italija ne Malta nista dovolili vplutja. V soboto so prebežnike premestili na ladjo italijanske mornarice in plovilo evropske agencije Frontex.

Italijanski premier Giuseppe Conte je povedal, da jim bo Italija nudila potrebno podporo, dokler jih ne bodo premestili v omenjene države. "Striktnost in jasnost sta privedli do rezultatov," pa je komentiral razplet dogodkov italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki je ocenil, da gre za politično zmago Italije. "Jasno sporočilo je: nihče se ne sme nezakonito priseliti v Italijo," je zapisal na Facebooku.

V zadnjih tednih je populistična italijanska vlada Gibanja petih zvezd in desničarske Lige zaostrila ravnanje ob prihodu prebežnikov čez Sredozemsko morje. Že večkrat je tako blokirala dostop ladij s prebežniki do italijanskih pristanišč, nevladnim humanitarnim organizacijam pa je vplutje prepovedala.

K. Št.