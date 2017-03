Makedonski predsednik zavrnil podelitev mandata Zaevu

Novo poglavje politične krize

1. marec 2017 ob 12:04,

zadnji poseg: 1. marec 2017 ob 23:55

Skopje - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Potem ko je Zoran Zaev, vodja opozicijskih socialdemokratov, predsedniku Gjorgeju Ivanovu prinesel zahtevane podpise, ki dokazujejo, da ima v parlamentu večinsko podporo, je predsednik podelitev mandata Zaevu zavrnil.

Šel je tako daleč, da je dejal, da nekomu, ki ogroža neodvisnost in suverenost Makedonije, mandata ne more podeliti, Zaev pa je prepričan, da je Ivanov s svojo odločitvijo izvršil državni udar, je za radijsko Zrcalo dneva poročal Boštjan Anžin.

Kot je poudaril Zaev, mora predsednik sprejeti odločitev in podeliti mandat za sestavo nove vlade, saj ga ustava zavezuje, da ne sme zanikati večinske volje državljanov, izražene z mandati 67 poslancev.

Čeprav je bilo jasno, da predsednik Ivanov političnemu nasprotniku Zajevu mandata ne bo podelil lahkega srca in da išče možnosti, kako se temu izogniti, je njegova odločitev, predvsem pa pojasnilo, presenečenje. Sporno je, ker Zaevu podpisov ni uspelo zbrati v desetih dneh, ampak jih je potreboval 20, še bolj pomembno pa, tako predsednik, da ne more podeliti mandata nekomu, ki ogroža suverenost Makedonije, je še poročal Anžin.

Ivanov od Zaeva zahteva, da zavrne t.i. tiransko platformo albanskih strank v Makedoniji, ki so jo uskladile tudi z albanskimi voditelji v Tirani in ki bi lahko prinesla nove zastavo, grb, himno, dvojezičen denar in albanščino kot drugi uradni jezik po vsej državi. Sporno za predsednika je, da je zahteva nastala v tuji državi - Albaniji, zagotovila Zaeva, da teh zahtev sploh ni sprejel, ampak da so se dogovorili le za širšo uporabo albanščine v okviru tega, kar dovoljuje ustava in da pogajanja sploh še niso končana, predsednika ne zanimajo.

Protesti se nadaljujejo

V Skopju se medtem nadaljujejo protesti pobude Za skupno Makedonijo, na katerih na tisoče ljudi že več dni zahteva ohranitev enotnosti države, nasprotujejo kakršnimkoli spremembam ustave, federalizaciji ali kantonizaciji oz ustvarjanju dvonacionalne države. Govorijo o prodaji Makedonije in separatističnih zahtevah Albancev.

Vodja VMRO DPMNE Nikola Gruevski poziva k boju za ohranitev nacionalnih interesov, Zaev pa da želi oblast za vsako ceno, tudi s pomočjo Soroša, Unije in ZDA. Protesti naj bi potekali vsak dan, začeli pa se bodo tudi protiprotesti podpornikov Zaeva, prepričanih, da mora stranka VMRO DPMNE, ki da je ugrabila državo, oblast po 10 letih zapustiti, kljub tesni zmagi na decembrskih volitvah. Večine pa brez albanskih strank ne more oblikovati nobena stran.

Protesti v Skopju

V torek zvečer so protestniki blizu sobranja napadli ekipo makedonskega portala A1 in ranili dva novinarja ter uničili njuno opremo. Ranjena novinarja so odpeljali v bolnišnico, eden je dobil pretres možganov. Po poročanju makedonskih medijev je policija zaradi napada prijela več ljudi. Glavna opozicijska stranka Socialdemokratska zveza Makedonije (SDSM) je napad obsodila in državljane pozvala k miru. Poudarila je, da bo država dobila stabilno vlado, ki bo zagotovilo stabilnosti in varnosti.

Albanščina drugi uradni jezik?

Pobuda Za skupno Makedonijo in privrženci doslej vladajoče stranke VMRO-DPMNE so prve proteste pripravili že v soboto, ker naj bi se voditelji opozicijski SDSM s strankami makedonskih Albancev dogovorili o platformi, ki predvideva, da bo albanski jezik postal drugi uradni jezik v državi, kar po njihovem mnenju škodi interesom makedonskega naroda.

SDSM: Uporaba jezika v okviru ustave

Prepričani so, da bo to pripeljalo do federalizacije in kantonizacije države ter spremembe značaja Makedonije. Napovedali so, da bodo proteste pripravljali vsak dan, da bi preprečili spremembo ustave. V organizaciji iste pobude so bili v torek ob Skopju protesti tudi v več drugih mestih po državi, med drugim v Kičevu, Štipu, Prilepu in Kumanovu. SDSM je omenjene navedbe glede platforme zanikal, potrdil pa, da so se dogovorili za širšo uporabo albanskega jezika, vendar v okviru ustave.

Gruevskemu ni uspelo sestaviti vlade

Po decembrskih predčasnih parlamentarnih volitvah je Ivanov mandat za sestavo vlade sprva dal vodji konservativne stranke VMRO-DPMNE in nekdanjemu premierju Nikoli Gruevskemu, a mu vlade ni uspelo sestaviti, zato je predsedniku vrnil mandat.

A. V., K.T., Boštjan Anžin, Radio Slovenija