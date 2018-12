Mediji: Francoska policija je ubila osumljenca za streljanje v Strasbourgu

Osumljenec naj bi se radikaliziral v zaporu

13. december 2018 ob 13:48,

zadnji poseg: 13. december 2018 ob 21:44

Strasbourg - MMC RTV SLO, STA

Viri v francoski policiji so medijem sporočili, da je policija ubila moškega, osumljenega torkovega streljanja v Strasbourgu. Našli so ga v strasbourški četrti Neudorf, nato pa je prišlo do streljanja.

Osumljenec, 29-letni Cherif Chekatt, je bil na begu od dogodka, v katerem so umrli trije ljudje, eden je možgansko mrtev, še 12 pa je ranjenih, med njimi pet huje. Policija, ki je danes izvedla operacijo v predelu Neudorf, kamor je strelec s taksijem pobegnil po streljanju, je pred tem zaprosila za pomoč pri iskanju napadalca, ki je bil v streljanju ranjen.

Za pobeglim napadalcem so francoske oblasti razpisale tiralico in na spletu objavile njegovo fotografijo. "Nevaren posameznik. Ne posredujte sami," je prebivalce opozorila policija.

Chekatt je je bil večkrat v zaporu, kjer je postal po poročanju BBC-ja radikalni islamist.

Strelca je iskalo 720 pripadnikov varnostnih sil, v povezavi z napadom pa je policijska operacija potekala tudi v nemškem Kehlu nedaleč od Strasbourga.

Strasbourgu so pred tem pridržali še petega človeka, povezanega s Chekattom. Kot je sporočil vir na tožilstvu v Parizu, pridržani moški ni v sorodu z domnevnim napadalcem. Oblasti so že v noči s torka na sredo pridržale Chekattova starša in njegova brata.

Napadalec je v torek okoli 20. ure na eni osrednjih ulic v središču Strasbourga v bližini priljubljenega božičnega sejma začel streljati, uporabil je tudi nož. Med drugim je streljal na štiri vojake, ki so streljali nazaj in ga pri tem ranili v roko.

Nato je strelec s taksijem pobegnil v predel Strasbourga Neudorf na meji med Francijo in Nemčijo, kjer je naletel na policiste, pri čemer je spet prišlo do izmenjave strelov, a je napadalcu uspelo pobegniti.

Tradicionalni božični sejem zaprt

Po napadu je policija na meji močno poostrila nadzor. Policija vse natančno pregleduje tako pri vstopu kot izstopu iz države. Po navedbah francoskega radia France3 Grand Est je za vstop v Nemčijo blizu Kehla dolga kolona, na meji je treba čakati okoli štiri ure. V Strasbourgu je danes zaprt tradicionalni božični sejem, ki sicer v alzaško prestolnico vsako leto privabi okoli dva milijona obiskovalcev. Mesto je še vedno polno pripadnikov varnostnih sil.

Osumljenec znan policiji, a ne zaradi terorizma

Chérif Chekatt naj bi bil stari znanec policije, njegova dejanja so bila povezana s tatvinami in nasiljem, ne pa tudi s terorizmom. V preteklosti je bil obsojen na zaporno kazen. Dosjeja ni imel samo v Franciji, temveč tudi v Nemčiji in Švici, skupaj je bilo proti njemu izrečenih 27 obsodb, zaradi katerih je precej časa preživel v zaporu.

Leta 2016 v Nemčiji obsojen na dve leti zapora

Nemške oblasti so ga zaradi vlomov v mestu Mainz in zvezni deželi Baden - Württemberg leta 2016 obsodile na dve leti in tri mesece zaporne kazni. Od tega je eno leto odslužil v Nemčiji, nato pa je bil izgnan v Francijo. Nemške oblasti ga v tem obdobju sicer niso nikoli opredelile za morebiti nevarnega skrajneža. "Za nas je bil nepopisan list papirja," so sporočile nemške oblasti in dodale, da ga niso prepoznale kot islamskega skrajneža.

Chekatt je bil na t. i. seznamu S, na katerem so ljudje, ki jih spremljajo francoski obveščevalci. Na njem je sicer okoli 25.000 ljudi, od tega 9.700 zaradi radikalizma oziroma povezav z islamističnimi gibanji.

K. Št., B. V.