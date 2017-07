Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nova fotografija napadalca, ki jo je objavila švicarska policija. Foto: EPA V največji torbi naj bi Wrousis nosil motorno žago. Foto: EPA Sorodne novice Napadalec z motorno žago je 51-letni Franz Wrousis Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mednarodna iskalna akcija napadalca z motorno žago

Policija razširila območje iskanja

25. julij 2017 ob 16:49

Schaffhausen - MMC RTV SLO/Reuters

Švicarska policija je izdala mednarodno tiralico za 51-letnim Franzom Wrousisom, ki je v mestu Schaffhausen v ponedeljek z motorno žago ranil dva uslužbenca lokalne poslovalnice zdravstvene zavarovalnice.

Kot navaja policija gre za klateža s policijsko kartoteko, za zdaj pa se še ne ve, kaj ga je vodilo v napad v mestu tik ob meji z Nemčijo. Policija je opozorila prebivalce, da je napadalec verjetno še vedno oborožen z motorno žago, zato naj se mu izogibajo.

V torek je policija objavila novi fotografiji napadalca in pojasnila, da je bil leta 2014 in 2016 obsojen zaradi z orožjem povezanih kaznivih dejanj. V ponedeljek so našli tudi njegov avtomobil.

Wrousis je že nekaj časa živel v bližnjih gozdovih na območju ob meji z Nemčijo, a predstavniki sosednje nemške dežele Baden-Württemberg nimajo dokazov, da bi napadalec zapustil Švico in prečkal. Nad območjem so sicer očividci videli tudi preletavanje helikopterja nemške policije.

"Bil je čuden človek"

Poslovalnice zdravstvene zavarovalnice CSS, katere stranka je bil tudi Wrousis, v Schaffhausenu in v okolici so še naprej zaprte, medtem ko poteka policijska iskalna akcija. Odpovedane so tudi otroške dopustniške dejavnosti.

Domačini pripovedujejo, da je bil moški zelo nekomunikativen in odmaknjen. "Deloval je kot shizofrenik, a si nismo mislili, da je tako slabo. Nismo ga dojemali kot grožnjo ali kaj podobnega. Nismo mislili, da je nevaren, a vsekakor je bil čuden človek," je dejal eden od domačinov, ki ni hotel biti imenovan.

Policija je sicer napadalca ne išče več na gozdnatem območju, kjer naj bi živel moški, ampak je razširila območje iskanja.

G. V.