Na Mount Everestu našli še štiri mrtve, letos že 10 žrtev

Zdaj je vrhunec pomladanske sezone vzponov

24. maj 2017 ob 11:19

Katmandu - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Pod vrhom Mount Everesta so nepalske šerpe našle trupla štirih alpinistov; letos je na najvišji gori sveta umrlo že deset ljudi.

Reševalci so štiri trupla na višini 7.950 metrov našli po naključju, na pot so se namreč odpravili, da bi v dolino prepeljali truplo Slovaka Vladimirja Strbe, ki je življenje izgubil v nedeljo. Po navedbah lokalnih medijev so umrli dva tujca in dva vodnika. Nepalski urad, ki organizira poti na najvišji vrh sveta in vodi reševanja, vzroka smrti še ni razkril, Reuters poroča, da so najverjetneje umrli zaradi zastrupitve z monoksidom. Četverico alpinistov so našli mrtve v dveh šotorih v četrtem taboru nekaj pod 8.000 metri nadmorske višine.

Že konec tedna so na gori umrli štirje ljudje. Nekaj sto metrov pod vrhom so našli slovaškega alpinista Strbo in truplo Američana Rolanda Yearwooda. Oba sta podlegla višinski bolezni. Od sobote pogrešanega Indijca pa so mrtvega našli v ponedeljek. Na tibetanski strani so našli še ponesrečenega 54-letnega Avstralca, za katerega naj bi bila prav tako usodna višinska bolezen.

Letošnja sezona vzponov na Mount Everest je zahtevna, težki vremenski pogoji z močnimi vetrovi in zelo nizkimi temperaturami so močno otežili vzpon. Sezona vzponov je zdaj v največjem razmahu, saj se potem junija začne monsunsko obdobje, ki pomeni konec pomladanske sezone vzponov. V letošnjem letu je vrh z južne strani doseglo že nekaj manj kot 400 alpinistov, s severne pa več kot 120. Lani se je na vrh skupaj povzpelo 640 alpinistov, skupno pa že več kot 5.000. Blizu 300 ljudi je pri vzponu umrlo, glavni razlogi za smrt pa so izčrpanost, mraz, padci in višinska bolezen.

K. T.