Everest zahteval življenje "švicarskega stroja" Uelija Stecka

40-letni alpinist se je na goro vzpenjal sam

30. april 2017 ob 15:35

Katmandu - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Znani švicarski alpinist Ueli Steck je druga letošnja smrtna žrtev vzponov na Everest. Izkušeni 40-letni Švicar, zaradi svojih hitrih vzponov znan tudi kot "švicarski stroj", je umrl ob padcu z vrha gore Nupce (Nuptse) v nepalskem delu Everesta.

Steck se je na območju Nupceja aklimatiziral pred vzponom na Everest, ki ga je skušal brez dodatnega kisika osvojiti po manj novi poti čez zahodni greben, od tam pa maja prečkati do Lhotseja, z 8516 metri četrte najvišje gore sveta.

V sredo je ne svojem Facebooku zapisal, da je imel "hiter dan od baznega tabora do 7000 metrov in nazaj", saj je menil, da je "aktivna aklimatizacija" najučinkovitejši način za navajanje na višino.

Steck naj bi se v nedeljo ob 4.30 sam vzpenjal proti drugemu baznemu taboru, ko mu je na poledeneli poti zdrsnilo, zaradi česar je padel tisoč metrov v globino. Njegov padec sta videla dva druga alpinista in sporočila pristojnim oblastem.

"Njegovo truplo smo našli in smo ga že prepeljali v Katmandu," je za Reuters povedal šerpa Mingma iz agencije za treking Seven Summits, ki je organizirala Steckovo odpravo.

Vpleten v veliki spor s šerpami

Steck je sicer leta 2012 že osvojil vrh Everesta, in to brez dodatnega kisika, to je znova poskušal leta 2013, a je poskus spodletel zaradi srditega spora Stecka in še dveh evropskih alpinistov s šerpami glede pritrjevanja vrvi, zaradi česar je morala trojica predčasno sestopiti z gore.

Veteranski alpinist, ki je pri 18 letih preplezal severno steno Eigerja, je v svoji karieri osvojil celo serijo osemtisočakov, vključno z Anapurno na zahodu Nepala. Leta 2015 je v vsega 62 dneh osvojil vseh 82 alpskih vrhov nad 4000 metrov, za svoje dosežke pa je prejel več nagrad.

Lani je bil prav Steck tisti, ki je z nemškim alpinistom odkril trupli slavnih ameriških alpinistov Alexa Lowa in Davida Bridgesa, ki ju je leta 1999 med vzponom na Šiša Pangmo pod seboj pokopal plaz. Steck je sicer veljal za najboljšega hitrostnega plezalca svoje generacije.

V videu o svojem prihajajočem podvigu je Steck pred odhodom v Himalajo povedal, da se počuti izjemno pripravljenega in komaj čaka, da se odpravi. "Mojo telo še nikdar ni bilo tako močno," je dejal. Na vprašanje, kako bi definiral uspeh za svoje ambiciozne načrte prečkati Everest in Lhotse, pa: "Če imaš nesrečo ali če umreš, to nedvomno ni uspeh, vse preostale stvari pa so že uspeh."

V tem letnem času skuša Everest, z 8848 metri nadmorske višine najvišji vrh sveta, osvojiti na stotine alpinistov. Do zdaj se jih je na vrh povzpelo več kot 5.000, samo lani 645, kar je dozdajšnji rekord za eno sezono. Steck je letošnja druga smrtna žrtev, po Avstralcu Matthewu Jonesu, ki je zaradi višinske bolezni umrl pri sestopu marca.

K. S.