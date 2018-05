Na palestinskih ozemljih na dan katastrofe nadaljevanje protestov

Na Zahodnem bregu znova potekajo protesti Palestincev, s čimer zaznamujejo dan katastrofe v spomin na ustanovitev države Izrael pred 70 leti. En človek je bil ubit, več je ranjenih.

Palestinci se spominjajo dneva katastrofe, t. i. nakbe, ustanovitve države Izrael. Na ta dan se spominjajo izgona in bega okoli 750.000 Palestincev, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove po koncu prve arabsko-izraelske vojne leta 1948. Zatekli so se na Zahodni breg, v Gazo in sosednje države.

Danes se je na protestih po poročanju Reutersa sicer zbralo precej manj protestnikov kot v ponedeljek, ko je izraelska vojska ubila 60 Palestincev, saj so se mnogi ljudje namesto protestov udeležili žalnih shodov in pogrebov ubitih.

Protestniki tokrat spet zažigajo avtomobilske pnevmatike, da bi izraelskim ostrostrelcem otežili vidljivost. Nekateri protestniki so v vojake metali kamenje, vojska je nadnje poslala brezpilotne letalnike s solzivcem. V Betlehemu protestira kakih 200 Palestincev, v Ramali se jih je zbralo okoli sto.

V torek so na palestinskih ozemljih in v Vzhodnem Jeruzalemu zaprte vse trgovine, šole, univerze in vladne ustanove. Začelo se je tudi tridnevno žalovanje za žrtvami. Pripravljajo se na pogreb več deset ubitih v protestih, nekatere pa so pokopali že v ponedeljek zvečer. Zastave na poslopju palestinskega predsednika Mahmuda Abasa so v znak žalovanja za žrtvami spuščene na pol droga.

ZDA blokirale neodvisno preiskavo

Diplomatski viri medtem navajajo, da so ZDA blokirale osnutek izjave, s katero naj bi Varnostni svet Združenih narodov pozval k neodvisni preiskavi nasilja na meji med Gazo in Izraelom. Osnutek izjave je zakrožil med članicami VS-ja, a so ga zavrnile ZDA, so za tuje tiskovne agencije povedali diplomatski viri. VS bo sicer na torkovi seji razpravljal o nasilnih dogodkih, ki so zasenčili odprtje ameriškega veleposlaništva v Jeruzalemu. O dogajanju bo poročal odposlanec za Bližnji vzhod Nikolaj Mladenov.

Iz sveta pozivi po neodvisni preiskavi nasilja

Nemčija in Velika Britanija sta prav tako pozvali k neodvisni preiskavi nasilja v Gazi, ki je izbruhnilo na protestih proti selitvi ameriškega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem.

"V imenu nemške vlade lahko povem, da se zavzemamo za neodvisno preiskavo, ki bi osvetlila nasilje in krvave spopade na obmejnem območju," je povedal tiskovni predstavnik nemške kanclerke Steffen Seibert, ki je sočasno Hamas tudi obtožil, da je zlorabil pravico do protestov in da je želel stopnjevati nasilje.

Zaskrbljenost nad nasiljem je izrazil tudi Kremelj. "Že od začetka Moskva izraža zaskrbljenost, da bi dejanja ZDA lahko povzročala napetosti na Bližnjem vzhodu. Žal se dogaja prav to," je dejal tiskovni predstavnik Dimitrij Peskov.

V Uradu visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice so poudarili, da mora biti uporaba smrtonosne sile zadnja možnost. "Dejstvo, da se nekdo približuje meji, ne ogroža življenj in ne upravičuje, da se ga ustreli," je ob tem povedal tiskovni predstavnik urada ZN-a Rupert Colville.

V protestih ubitih 60 Palestincev

Po najnovejših podatkih ministrstva za zdravje na območju Gaze je bilo v ponedeljek ubitih 60 Palestincev. 2.771 ji je bilo v spopadih z izraelskimi silami ranjenih. Med temi jih ima približno polovica strelne rane. Med smrtnimi žrtvami je tudi osemmesečna dojenčica, za katero je bilo usodno vdihavanje solzivca.

Nasilje se je stopnjevalo, ko so ZDA s slovesnostjo obeležile selitev svojega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Izrael in ZDA so nasilje upravičile s pravico Izraela do obrambe, za žrtve pa okrivile skrajno palestinsko gibanje Hamas, ki nadzira območje Gaze. Protestniki so proti izraelskim vojakom metali kamne in eksplozivna telesa ter zažigali gume. Hamas naj bi zbrane pozival, naj predrejo ograjo med območjema. Protesti, na kateri se je po oceni izraelske vojske zbralo 40.000 Palestincev, so bili vrhunec šestih tednom protestov ob meji z Izraelom, med katerimi je bilo ubitih več deset Palestincev, ponedeljek pa je bil najbolj krvav dan izraelsko-palestinskega konflikta od vojne leta 2014.

Ameriški predsednik Donald Trump je decembra lani Jeruzalem priznal za glavno mesto Izraela, odprtje veleposlaništva, ki se je v "sveto mesto" preselilo iz Tel Aviva, pa je simbolično potekalo na dan, ko je (moderni) Izrael praznoval 70 let svoje ustanovitve. Izrael je na slovesnost povabil vse veleposlanike, a je večina Evrope dogodek bojkotirala. Povabilu so se odzvali le veleposlaniki Avstrije, Madžarske, Romunije in Češke.

Palestinci zahtevajo Vzhodni Jeruzalem

Trumpova odločitev o selitvi veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem je navdušila Izraelce, po drugi strani pa močno razburila Palestince in zlasti arabski svet, saj naj bi status tega svetega mesta dorekli v okviru izraelsko-palestinskih mirovnih pogovorov, Palestinci pa si želijo v Vzhodnem Jeruzalemu vzpostaviti prestolnico svoje prihodnje države. Odločitev je s posebno resolucijo decembra lani obsodila tudi Generalna skupščina ZN-a.

Jeruzalem velja za sveti kraj kristjanov, Judov in muslimanov in simbolizira stoletja njihove skupne in hkrati krvave zgodovine. Palestinci zahtevajo Vzhodni Jeruzalem, na katerem Izrael nezakonito gradi judovske naselbine, za prestolnico svoje države. Izrael vztraja, da mu zaradi zgodovinskih, verskih in političnih razlogov pripada celotni Jeruzalem, ki ga je razglasil "za večno in nedeljivo prestolnico judovske države."

