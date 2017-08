Netanjahu podkupoval medije in sprejemal podkupnine od hollywoodskega producenta?

Policija premiera sumi prevare in zlorabe zaupanja

4. avgust 2017 ob 08:50

Tel Aviv - MMC RTV SLO

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je osumljen podkupovanja, prevare, korupcije in zlorabe zaupanja, je potrdila izraelska policija. Netanjahuja med drugim obtožujejo, da je lastniku časnika ponujal komercialne usluge v zameno za pozitivno poročanje, od hollywoodskega milijarderja pa sam sprejemal podkupnine.

Tiskovni predstavnik premiera trdi, da so vse obtožbe neresnične in politično motivirane, povzema časnik Haaretz. "Popolnoma zavračamo neosnovane trditve, uperjene proti premierju. Očitno že poteka kampanja za spremembe v vladi, a je obsojena na propad iz enega preprostega razloga: ničesar ne bodo našli, ker ni ničesar za najti," so sporočili iz Netanjahujevega urada.

Netanjahuja obtožujejo zlorab v dveh ločenih primerih - prvi, znan kot "primer 1000", se nanaša na njegove povezave s hollywoodskim producentom, milijarderjem Arnonom Milchanom, od katerega naj bi sprejel celo vrsto razkošnih daril v vrednosti več tisoč evrov. Premier naj bi potem, ko je prejel v dar cigare in šampanjec, v imenu Milchana lobiral pri takratnem ameriškem državnem sekretarju Johnu Kerryju, da bi mu podaljšali desetletni vizum.

V Palestini rojeni Izraelec Milchan, ki je med drugim produciral Čedno dekle, ima že leta tesne stike z izraelskim političnim vrhom in celo obveščevalno službo, vpleten je bil v skrivnostne orožarske posle, na zaslišanju v začetku leta pa je dejal, da je Netanjahu omenjena darila od njega izrecno zahteval.

Netanjahujev odvetnik Yaakov Weinroth je že pred časom obtožbe zavrnil, češ da "vsak razumen človek ve, da ni ničesar niti približno kriminalnega, ko da en tesen prijatelj drugemu v dar cigare".

Usluge v zameno za pozitivno poročanje

Premier pa se brani še v drugem primeru, "primeru 2000", v katerem ga obtožujejo ponujanja poslovnih uslug Arnonu Mozesu, lastniku enega največjih izraelskih časnikov Yedioth Ahronoth, v zameno za bolj pozitivno poročanje.

Netanjahu naj bi ponudil, da zmanjša naklado časniku Israel Hayom, premierju naklonjenemu brezplačnemu dnevniku v lasti ameriškega milijarderja in donatorja republikanske stranke Sheldona Adelsona, če Mozes ukaže svojemu osebju, da piše bolj naklonjeno o Netanjahuju. Zmanjšanje naklade Isreal Hayomu bi Mozesu finančno koristilo, saj gre za njegovega glavnega tekmeca v boju za prihodke od oglaševalcev.

Preiskovalci zdaj skušajo prepričati Netanjahujevega nekdanjega vodjo osebja Arija Harowa, da bi pričal v omenjenih primerih. Po navedbah izraelskega generalnega tožilca Avichaia Mendelblita pri prepričevanju Harowa "napredujejo". Tožilstvo tudi Harowa sumi podkupovanja, prevare in zlorabe zaupanja, hkrati pa še pranja denarja. Posnetki pogovorov med Netanjahujem in Mozesom, ki so jih našli na Harowovem telefonu, naj bi bili temelj preiskave primera 2000, navaja Independent.

K. S.