Netanjahu ponudil roko "sprave" Iranu, ta jo zavrača

Iranski jedrski program grožnja za Izrael

23. januar 2017 ob 15:56

Teheran - MMC RTV SLO/STA

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je iranskemu narodu poslal mirovno poslanico, ki pa so jo oblasti v Teheranu označile za nepomembno.

Netanjahu se je zavzel za sodelovanje z Iranom v dobrobit miroljubne in obetavne prihodnosti. Poleg tega je predsednik izraelske vlade na Facebooku še zapisal, da bi morala naroda Izraela in Irana premagati nasilje in tiranijo ter poskrbeti, da bosta slavila svobodo in prijateljstvo.

Teheran: Nepomembna poslanica ni vredna odgovora

Toda Iran je roko sprave zavrnil. "Na rokah tega moža je kri palestinskih otrok in žensk. Nepomembna poslanica ni vredna niti odgovora," je v Teheranu dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Bahram Gasemi. Dodal je, da je edino dobro, kar lahko stori Netanjahu, to, da prepreči nove smrtne žrtve med nedolžnimi ljudmi v Palestini.

Državi že 40 let brez diplomatskih odnosov

Iran in Izrael sta skorajda že štiri desetletja brez diplomatskih odnosov in veljata za zaprisežena sovražnika. Za Izrael je iranski jedrski program tudi velika grožnja njegovemu obstoju.

A. V.