Nova Trumpova košarica: ne bo ga na večerjo z dopisniki

Trump bo v torek nagovoril oba domova kongresa

26. februar 2017 ob 10:52

Washington - MMC RTV SLO/STA

Že tako napete odnose med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in mediji je še dodatno zaostrila Trumpova napoved, da se ne bo udeležil tradicionalne večerje z dopisniki iz Bele hiše.

"Ne bom se udeležil letošnje večerje Združenja dopisnikov iz Bele hiše. Prosim, zaželite vsem vse dobro in preživite odličen večer," je na Twitterju zapisal Trump.

Ameriški predsednik je vsako leto častni gost te večerje, ki jo že od leta 1921 organizira Združenje dopisnikov iz Bele hiše, na njej pa zbirajo denar za novinarske štipendije. Letošnja večerja je načrtovana za 29. april, v združenju pa jo nameravajo izpeljati kljub Trumpovi neudeležbi. Na Twitterju je predsednik združenja Jeff Mason zapisal, da je večerja bila in bo še naprej proslava prvega amandmaja in pomembne vloge, ki jo v zdravi republiki igrajo neodvisni mediji.

Trumpov odnos z osrednjimi medijskimi mediji je že od njegove predsedniške kampanje napet, Trump jim očita, da poročajo nekorektno.

Oster odziv medijev na prepoved udeležbe na neformalnih pogovorih

Odpoved sodelovanja na večerji, na kateri se ameriški predsedniki tradicionalno šalijo tudi na svoj račun, je sledila po tem, ko Bela hiša nekaterim dopisnikom ni dovolila sodelovanja na neformalnih pogovorih, češ da je pogovor namenjen le za "pool" novinarje, ki morajo informacije deliti z drugimi. Pred vrati so med drugim ostali novinarji CNN-a, New York Timesa, BBC-ja, Guardiana, Los Angeles Timesa in Politica, lahko pa so se ga udeležili novinarji nekaterih manjših medijev, ki o Trumpu poročajo prijazno, med njimi Breitbart in One America News Network.

Iz Bele hiše so pozneje sporočili, da ni šlo za kazen novinarskih hiš, ki ne poročajo pozitivno o Trumpu, temveč da je bil pogovor predviden le za novinarje, ki morajo informacije deliti z drugimi, pozneje pa so se odločili, da povabijo še nekaj drugih novinarjev. Medijske hiše, ki se niso smele udeležiti pogovorov, so ostro protestirale proti potezi Bele hiše.

