Orban po srečanju z Netanjahujem obsodil madžarsko sodelovanje pri holokavstu

Judovska skupnost: Vladna kampanja proti prebežnikom sproža protijudovska čustva

18. julij 2017 ob 16:06

Budimpešta - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Izraelski in madžarski premier, Benjamin Netanjahu in Viktor Orban, sta si na srečanju v Budimpešti obljubila zavezništvo, Orban pa je obsodil sodelovanje Madžarske pri holokavstu.

Netanjahu je po srečanju poudaril, da je Madžarska ključna zaveznica Izraela, "ki se spopada s sovražnostjo iz vseh strani". Gre sicer za prvi obisk izraelskega predsednika po padcu komunizma leta 1989, poroča Guardian.

"S tem, ko je sodelovala z nacisti, namesto da bi zaščitila judovsko skupnost, je Madžarska zagrešila zločin," je na novinarski konferenci po srečanju povedal madžarski premier Orban. "To se ne sme nikoli več zgoditi," je še poudaril. Madžarska ima po njegovih besedah ničelno toleranco do antisemitizma in bo v prihodnosti branila vse svoje državljane.

Netanjahujev obisk bo odprl novo poglavje v dvostranskih odnosih, je napovedal madžarski premier.

"Domoljubne vlade bodo uspešne"

Orban je izraelskega premierja označil za domoljuba in dodal, da bodo domoljubne vlade v prihodnosti uspešne.

Predsednik izraelske vlade je dejal, da "se Madžarska in Izrael zavedata preteklosti, vendar pa gledata v prihodnost". Netanjahu se je madžarskemu kolegu zahvalil tudi za podporo Izraelu na mednarodnih forumih.

Kampanja uperjena tudi proti Sorosu

Judovska skupnost na Madžarskem je izrazila zaskrbljenost ob vladni kampanji proti prebežnikom, ki je uperjena tudi proti ameriškemu milijarderju judovskih korenin Georgeu Sorosu in "bi lahko sprožila protijudovska čustva".

V okviru kampanje, ki se je zaključila v soboto, so Sorosevi nasprotniki razobesili velike plakate s fotografijo nasmejanega Sorosa, na katerih je pisalo "Ne pustimo, da bi se Soros smejal zadnji", kar naj bi bila referenca na vladne trditve, da Soros želi Madžarsko prisiliti k sprejemu prebežnikov, poroča Guardian.

Glavna judovska organizacija na Madžarskem Mazsihisz je pozvala k umiku plakatov. Po poročanju lokalnih medijev so bili nekateri plakati tudi prekriti s protijudovskimi grafiti.

Soros je v odzivu izrazil "pretresenost nad načinom, na katerega madžarski režim v svoji namerni kampanji dezinformiranja uporablja protijudovske podobe".

Netanjahu: "Kritike proti Sorosu so legitimne"

K prenehanju kampanje je pozval tudi izraelski veleposlanik na Madžarskem, vendar pa je izraelsko zunanje ministrstvo na zahtevo Netanjahuja objavilo ločeno izjavo, v kateri je zapisalo, da so kritike Sorosa legitimne.

Vlada sicer ni želela predčasno končati kampanje, saj naj bi bil njen namen "varovanje domovine". Kampanjo so tako po predvidenem terminu končali v soboto, vendar pa številni plakati visijo tudi ob Netanjahujevem obisku.

Izraelski premier se bo sicer v sredo srečal tudi predstavniki judovske skupnosti na Madžarskem, ki bodo od njega zahtevali pojasnila glede podpore kampanji proti Sorosu.

Netanjahu še z voditelji preostale višegrajske četverice

Netanjahu ima za sredo predvideno tudi srečanje z voditelji drugih treh držav višegrajske četverice - Poljske, Češke in Slovaške.

J. R.