Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 10 glasov Ocenite to novico! Humanitarna organizacija Oxfam letno za svoje delovanje prejme 36 milijonov evrov vladnega denarja. Foto: Reuters Sekretarka vladnega oddelka za mednarodno pomoč Penny Mordaunt je Oxfamu zagrozila z ukinitvijo financiranje, če ne bodo razjasnili okoliščin obtožb o zlorabah. Foto: Reuters Delavci Oxfama so leta 2011 na Haitiju sodelovali v misiji na prizadetem območju po potresu, po katerem je umrlo 200.000 ljudi. Foto: Reuters VIDEO Afera humanitarne organiz... Dodaj v

Oxfam prikrival podrobnosti preiskave o najemanju prostitutk na Haitiju

Britanska vlada grozi z ukinitvijo financiranja

11. februar 2018 ob 13:38,

zadnji poseg: 11. februar 2018 ob 17:23

London - MMC RTV SLO, Reuters

Britanska vlada preiskuje delovanje humanitarne organizacije Oxfam, ki leta 2011 ni ustrezno ukrepala po razkritju najemanja prostitutk svojih delavcev na popotresni misiji v Haitiju.

Razkritja časopisa The Times eno največjih humanitarnih organizacij v Veliki Britaniji obtožujejo, da je prikrivala nepravilnosti več delavcev na Haitiju leta 2010, vključno z vodjo haitijske odprave Rolandom van Hauwermeirnom, poroča CNN.

Van Hauwermeiren naj bi ženskam plačeval za spolne odnose v vili, ki jo je zanj med haitijsko misijo najel Oxfam. Vodja misije je leta 2011 odstopil. Glede na poročilo časopisa naj bi humanitarni delavci spolno zlorabili tudi otroke, saj da je na otoku vladala "kultura nekaznovanosti".

Britanski vladni oddelek za mednarodni razvoj je sporočil, da jih je Oxfam leta 2011 obvestil o začetku preiskave, vendar ni razkril domnev o spolnih odnosih z mladoletnimi dekleti in prostitutkami, temveč je poročal le o preiskavi "spolnega prestopka".

Britanska ministrica za mednarodno pomoč Penny Mordaunt je ostro obsodila ravnanje Oxfama, ki ni razkril podrobnosti lastne preiskave, in dodala, da nobena organizacija, ki nima "moralne odgovornosti, da stori pravo stvar", ne more biti državna partnerka.

Oxfam je po poročanjih o spolnih prestopkih leta 2011 izvedel notranjo raziskavo, po kateri je odpustil štiri ljudi, trem pa dovolil dati odpoved. Van Hauwermeiren se je po odhodu iz Oxfama po poročanju Independenta zaposlil pri francoski nevladni organizaciji Akcija proti lakoti, kjer je leta 2014 postal vodja njihove misije v Bangladešu.

Komisija za nadzor nad humanitarnimi organizacijami zdaj od Oxfama zahteva podrobne izsledke notranje preiskave in natančno časovnico dogodkov.

Organizacijo je obsodil tudi haitijski veleposlanik v Londonu Bocchit Edmond, saj Oxfam o dogajanju ni obvestil krajevnih oblasti, zato veleposlanik zahteva javno opravičilo.

Oxfam letno prejme 36 milijonov

Oxfamovi delavci so na Haitiju pomagali na območjih, ki jih je leta 2010 prizadel uničujoč potres, v katerem je umrlo več kot 200.000 ljudi. Oxfam je ena največjih človekoljubnih organizacij v Veliki Britaniji, letno prejme 36 milijonov evrov državnega denarja.

Britanska vlada je po razkritju novih sumov zlorab državnega denarja zagrozila z ukinitvijo finančnih sredstev človekoljubnim organizacijam, ki pri svojem delovanju ne bodo popolnoma upoštevale navodil vladnega Oddelka za mednarodni razvoj.

Britanska vlada napoveduje ukrepe

"Popolnoma odvratno je, da spolno izkoriščanje in zlorabe še naprej obstajajo v humanitarnem sektorju," je britanska ministrica za mednarodno pomoč Penny Mordaunt komentirala dogajanje. Napovedala je, da bo od vseh britanskih humanitarnih organizacij, ki delujejo po svetu, zahtevala jasno oznanitev kakršnih koli težav v povezavi s ščitenjem svojih delavcev ali ljudi, ki jim nudijo pomoč, pred zlorabami in škodo.

"Za Oxfam in preostale organizacije, ki imajo težave z zagotavljanjem varnosti, pričakujemo, da bodo sodelovali z oblastmi pri reševanju težav, sicer jim bomo ukinili financiranje," izjavo Mordauntove povzema Reuters, ki mu sicer ni uspelo neodvisno potrditi poročanja The Timesa.

"Grozljivo obnašanje nekaterih delavcev Oxfama v Haitiju je del širšega problema, v povezavi s katerim je Oddelek za mednarodni razvoj že ukrepal, tako doma kot s pomočjo Združenih narodov v mednarodni skupnosti," je ministrica še napovedala dodatne ukrepe v zvezi s humanitarnimi organizacijami.

Obtožbe o spolnih prestopkih v Čadu

Guardian medtem poroča tudi o govoricah o spolnih uslugah, ki naj bi se jim Oxfamovi delavci predajali na misiji v Čadu leta 2006, kjer so pomagali prizadetim v državljanski vojni. Neimenovani delavec Oxfama je za Guardian poročal o prihodih prostitutk v poslopje, kjer so prostovoljci prebivali. Enega Oxfamovih delavcev naj bi takrat po njegovih besedah zaradi incidenta tudi odpustili.

Oxfam sprejema ukrepe

Organizacija je leta 2011 sprejela več ukrepov. Omogočili so kanal za žvižgače, ki odgovornim poročajo o dogajanju in vzpostavili varnostne kontaktne točke v državah, kjer so aktivni, poroča Guardian.

"Ne bom zamenjeval denarja, ponudb za delo, dela, dobrin ali uslug v zameno za spolnost ali spolne usluge," je od leta 2011 tudi zapisano v Oxfamovem kodeksu ravnanja, kjer so predtem prepovedovali spolne odnose z upravičenci pomoči in mladoletnimi, še poroča Guardian.

Po zadnjih obtožbah je Oxfam v nedeljo sprejel še nekaj novih ukrepov za zagotavljanje varovanja upravičencev Oxfamove pomoči, kot je obvezno urjenje v zagotavljanju varnosti v prvih tednih zaposlitve.

J. R.