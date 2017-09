Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 10 glasov Ocenite to novico! Največja delničarja v Ini sta Mol in hrvaška vlada, podjetje pa je v ospredju spora med Zagrebom in Budimpešto. Foto: Reuters Sorodne novice Zagreb presenečen nad slovensko blokado članstva v OECD-ju Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po Sloveniji tudi Madžarska ne bo podprla članstva Hrvaške v OECD-ju

Budimpešta nasprotuje tudi članstvu Romunije

8. september 2017 ob 20:19

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Po Sloveniji je tudi Madžarska napovedala, da ne bo podprla članstva Hrvaške v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) zaradi odnosa do madžarske energetske družbe Mol in njenega predsednika uprave Zsolta Hernadija.

Madžarsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da sta položaj Molovih investicij na Hrvaškem in odnos do Hernadija glavna razloga za ustavitev vstopa Hrvaške v OECD. Prav tako ne bodo podprli članstva Romunije zaradi zapiranja katoliške gimnazije v mestu Targu Mures, ki so jo večinoma obiskovali otroci madžarske manjšine.

Zgodba Mola že nekaj časa bremeni odnose med Budimpešto in Zagrebom. Hrvaška je od leta 2013 objavila več tiralic in evropskih pripornih nalogov za Hernadija, ker je hrvaško tožilstvo vodjo Mola bremenilo, da je plačal deset milijonov evrov podkupnine nekdanjemu hrvaškemu premierju Ivu Sanaderju za prepustitev upravljavskih pravic v hrvaški Ini madžarski družbi. Interpol je konec lanskega leta izbrisal Hernadija s seznama iskanih oseb, a Hrvaška še naprej zahteva njegovo izročitev.

Hernadi je na začetku septembra vložil tožbo proti Hrvaški na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu zaradi domnevne kršitve njegove pravice do prostega gibanja.

Hrvaška vlada in madžarski Mol sta zaradi spora o upravljavskih pravicah v Ini sprožila tudi dve mednarodni arbitraži. Za Hrvaško je prav tako nesprejemljiva odločitev Mola o zapiranju rafinerije Ine v Sisku, kar ogroža več kot 500 delovnih mest.

Plenkovićev poziv Sloveniji

Slovenija je na srednem sestanku veleposlanikov članic Evropske unije v Bruslju opozorila, da zaradi nespoštovanja vladavine prava v primeru nespoštovanja junijske arbitražne sodbe o meji med državama ne more podpreti članstva Hrvaške v OECD-ju. Hrvaški premier Andrej Plenković je v četrtek pozval Slovenijo, naj opusti politiko izsiljevanja in podpre hrvaško članstvo v OECD-ju.

Poleg Hrvaške in Romunije je kandidatka za članstvo v OECD-ju iz EU-ja še Bolgarija, na članstvo se prav tako pripravljajo Argentina, Brazilija in Peru.

G. V.