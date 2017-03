Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Protestniki gibanja Za skupno Makedonijo zahtevajo enotnost države in nasprotujejo uvedbi albanščine kot drugega uradnega jezika, o čemer naj bi se predsednik socialdemokratske zveze Zoran Zaev pogajal z albanskimi strankami. Foto: Reuters Makedonski Albanci zahtevajo uvedbo albanščine kot drugega uradnega jezika. Strokovnjaki zahtevo po dvojezičnosti ocenjujejo kot protiustavno in kot prvi korak k federalizaciji in razkosanju države. Poudarjajo tudi, da Makedonija ne more biti država dveh narodov, saj v njej živijo tudi pripadniki drugih narodov. Foto: EPA Sorodne novice Makedonija: Gruevskemu ni uspelo sestaviti vlade, na potezi Zaev Gruevski dobil mandat za sestavo nove makedonske vlade Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Protestniki zahtevali enotnost Makedonije in ranili dva novinarja

Zaev dosegel dogovor z makedonskimi Albanci o sestavi vlade

1. marec 2017 ob 12:04

Skopje - MMC RTV SLO/STA

V Skopju so bili v torek zvečer protesti gibanja Za skupno Makedonijo, na kateri je več tisoč ljudi zahtevalo ohranitev enotne države.

Protestniki so blizu sobranja napadli ekipo makedonskega portala A1 in ranili dva novinarja ter uničili njuno opremo. Ranjena novinarja so odpeljali v bolnišnico, eden je dobil pretres možganov.

Po poročanju makedonskih medijev je policija zaradi napada prijela več ljudi. Glavna opozicijska stranka Socialdemokratska zveza Makedonije (SDSM) je napad obsodila in državljane pozvala k miru. Poudarila je, da bo država dobila stabilno vlado, ki bo zagotovilo stabilnosti in varnosti.

Albanščina drugi uradni jezik?

Pobuda Za skupno Makedonijo in privrženci doslej vladajoče stranke VMRO-DPMNE so prve proteste pripravili že v soboto, ker naj bi se voditelji opozicijski SDSM s strankami makedonskih Albancev dogovorili o platformi, ki predvideva, da bo albanski jezik postal drugi uradni jezik v državi, kar po njihovem mnenju škodi interesom makedonskega naroda.

SDSM: Uporaba jezika v okviru ustave

Prepričani so, da bo to pripeljalo do federalizacije in kantonizacije države ter spremembe značaja Makedonije. Napovedali so, da bodo proteste pripravljali vsak dan, da bi preprečili spremembo ustave. V organizaciji iste pobude so bili v torek ob Skopju protesti tudi v več drugih mestih po državi, med drugim v Kičevu, Štipu, Prilepu in Kumanovu. SDSM je omenjene navedbe glede platforme zanikal, potrdil pa, da so se dogovorili za širšo uporabo albanskega jezika, vendar v okviru ustave.

Zaev zahteva mandat za sestavo vlade

Do nasilja na protestih je prišlo dan po tem, ko je vodja SDSM-ja Zoran Zaev v ponedeljek od makedonskega predsednika Gjorga Ivanova zahteval mandat za sestavo nove vlade in mu predal podpise podpore 67 poslancev. Podporo so mu izrazili poslanci SDSM ter treh strank makedonskih Albancev - Demokratične unije za integracijo (DUI), Bese in Zveze za Albance.

Gruevskemu ni uspelo sestaviti vlade

Po decembrskih predčasnih parlamentarnih volitvah je Ivanov mandat za sestavo vlade sprva dal vodji konservativne stranke VMRO-DPMNE in nekdanjemu premierju Nikoli Gruevskemu, a mu vlade ni uspelo sestaviti, zato je predsedniku vrnil mandat.

A. V.