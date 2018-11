Protimigrantski protest v Tijuani

Nasprotovanje lokalnega župana izkoristil tudi Trump

19. november 2018 ob 07:17

Tijuana - MMC RTV SLO, STA

V mehiškem obmejnem mestu Tijuana se je na protestu proti srednjeameriškim migrantom, ki želijo prispeti v ZDA, zbralo več sto ljudi. Prebivalci premožnejših predelov mesta so migrante tudi napadli s kamni.

Del ljudi, ki bežijo iz Hondurasa, Gvatemale in Salvadorja zaradi revščine in nasilja, je že prispel v Tijuano, južno od ameriške zvezne države Kalifornija. Prebežniki nameravajo v ZDA zaprositi za azil.

Tako ZDA kot Mehika so zaradi njihovega prihoda okrepile nadzor na mejnem prihodu, k njihovemu odhodu iz mesta pozivajo tudi protimigrantski protestniki.

V Tijuano, ki ima nekaj več kot milijon prebivalcev, je doslej prispelo okoli 3.000 migrantov, župan Tijuane Juan Manuel Gastelum pa je v petek dejal, da pričakuje, da bo število migrantov, ki bodo v naslednjih tednih prišli v mesto, doseglo 10.000, in opozoril, da Tijuana ni pripravljena na ta "plaz", poroča BBC.

Nastanitveni centri v mestu imajo že težave s prostorom, lokalne oblasti pa so vlado zaprosile za pomoč. Gastelumove besede je uporabil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki že dolgo izraža nasprotovanje prihodu prebežnikov v ZDA. Na Twitterju je sporočil, da je tudi župan Tijuane dejal, da je "mesto nepripravljeno za sprejem tolikšnega števila migrantov".

Dodal je, da so tudi ZDA nepripravljene na ta "napad" in da ga ne bodo prenašale. Po Trumpovih besedah migranti "povzročajo zločine in velike probleme v Mehiki". Zabrusil jim je, naj "odidejo domov".

"To so napadalci"

Podobno vzdušje je čutiti tudi v Tijuani, poroča BBC. "To so napadalci! Oboroženi so! Zapustite državo," so vzklikali protestniki.

58-letna Esther Monroy je dejala, da se boji, da bodo ZDA zaradi prebežnikov v mestu zaprle mejni prehod. "Večina tukaj nas je odvisnih od trgovanja z ljudmi, ki gredo in prihajajo čez mejo," je dejala. "Če jo bodo zaprli, bodo za to krivi migranti."

S kamni nad prebežnike

Mehiški in ameriški mediji poročajo, da so v nedeljo migrante napadli prebivalci premožnejših predelov mesta. Več sto domačinov je ljudi obmetavalo s kamenjem in vpilo nanje, naj se poberejo drugam.

A niso vsi protestirali proti migrantom. Manjša skupina ljudi se je zbrala v njihovo podporo.

Medtem so tudi nekateri prebežniki izrazili razumevanje za nasprotovanje prebivalcev Tijuane. Karina Rosales iz Hondurasa je dejala, da so Mehičani dobri ljudje, čeprav protestirajo proti njim, do česar imajo pravico. "Enaki so kot mi. A mi le potujemo skozi. Ne bomo ostali tukaj."

B. V.