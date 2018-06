Prvi predsedniški vrh Trumpa in Putina bo 16. julija v Helsinkih

Predsednika o meddržavnih in mednarodnih odnosih

28. junij 2018 ob 15:09

zadnji poseg: 28. junij 2018 ob 18:18

Moskva,Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Bela hiša in Kremelj sta uradno potrdila, da se bosta ameriški in ruski predsednik, Donald Trump in Vladimir Putin, sestala 16. julija v Helsinkih na Finskem.

Predsednika bosta govorila tudi o meddržavnih odnosih in mednarodnih vprašanjih. Odnosi med Moskvo in Washingtonom so zaradi sirske vojne, ukrajinske krize in obtožb o ruskem vmešavanju v ameriške predsedniške volitve leta 2016 sicer na najnižji ravni od hladne vojne.

Na srečanju bosta govorila o "trenutnem stanju in perspektivi za razvoj rusko-ameriških odnosov", so zapisali v izjavi za javnost iz Kremlja, iz Bele hiše so dodali, da bo beseda tekla tudi o "temah, povezanih z nacionalno varnostjo".

Moskva in Washington sta se o srečanju dogovorila v sredo med obiskom svetovalca ameriškega predsednika za nacionalno varnost Johna Boltona v ruski prestolnici. Takrat so sporočili le, da bo srečanje v tretji državi.

Voditelja bosta morda podpisala skupno izjavo

Medtem so sporočili tudi natančen dnevni red vrha. Kot je pojasnil Putinov svetovalec za zunanjo politiko Jurij Ušakov, bodo v središču srečanja dvostranski odnosi, Sirija in tudi nadzor nad oboroževanjem. Srečanje, ki se bo začelo opoldne, bo vključevalo pogovor na štiri oči in delovno kosilo, ob koncu pa je načrtovana skupna novinarska konferenca. Voditelja bosta morda sprejela tudi skupno izjavo z zavezo k izboljšanju odnosov, je povedal Ušakov.

V okviru priprav na vrh se bosta v prihodnjih dveh tednih sestala tudi zunanja ministra obeh držav Mike Pompeo in Sergej Lavrov.

Stoltenberg pozdravlja napovedano srečanje

"Dialog zame ni znak šibkosti, temveč moči," je povedal generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg in dejal, da so pogovori z Rusijo popolnoma skladni s smernicami Nata. "Ne želimo nove hladne vojne, ne želimo izolirati Rusije. Želimo stremeti k boljšim odnosom z Rusijo," je dodal.

Doslej le na mednarodnih srečanjih

Predsednika obeh velikih sil se od začetka Trumpovega mandata januarja lani še nista srečala na formalnem vrhu, le ob robu mednarodnih srečanj, nazadnje novembra lani v Vietnamu. Daljši pogovor sta imela julija lani ob robu vrha skupine G20 v Hamburgu.

Helsinki so v preteklosti že večkrat gostili vrhunska srečanja voditeljev ZDA in Rusije. Leta 1990 sta se tam sestala George H. W. Bush in Mihail Gorbačov, leta 1997 pa je finska prestolnica gostila srečanje Billa Clintona in Borisa Jelcina.

J. R.