Lavrov: Trump in Putin ne bi odobrila oboroženega spopada med državama

Trump v telefonskem pogovoru Putina povabil v Belo hišo

20. april 2018 ob 15:15

Moskva - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriški predsednik Donald Trump ne bi odobrila oboroženega spopada med državama, je v pogovoru za rusko tiskovno agencijo Ria Novosti povedal ruski zunanji minister Sergej Lavrov.

Moskva je pred napadom ZDA, Francije in Velike Britanije na cilje v Siriji Washingtonu pojasnila, katerih območij ne smejo napasti oziroma predstavljajo "rdeče črte", ki jih vojaško posredovanje ZDA ni prestopilo, je povedal vodja ruske diplomacije.

Medtem je rusko zunanje ministrstvo sporočilo, da je Trump Putina povabil na obisk v Belo hišo. Lavrov je pojasnil, da se je to zgodilo v telefonskem pogovoru prejšnji mesec, v katerem se je Trump večkrat vrnil k tej temi.

"Predsednik Putin je pripravljen na takšno srečanje," je povedal ruski zunanji minister in dodal, da Rusija zdaj pričakuje uradno povabilo.

Putinov obisk v ZDA bi lahko povzročil jezo med Trumpovimi kritiki v domovini, ki Moskvo obtožujejo vpletanja v notranje zadeve zahodnih držav. Med drugim naj bi se Rusija vmešavala v ameriške predsedniške volitve, pri čemer naj bi podprla prav Trumpa, kar preiskuje posebni tožilec Robert Mueller.

Lavrov je v intervjuju za Rio Novosti dejal, da je predsednik ZDA v omenjenem telefonskem pogovoru in tudi kasneje na Twitterju večkrat poudaril, da je treba rešiti odprta vprašanja z Rusijo. Trump je povedal, da želi dobre odnose z Moskvo, saj je to bolje, kot imeti slabe odnose, ter da "samo bedaki menijo drugače".

Rusija se ne bo ponudila za gostitelja srečanja med Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom, ki naj bi potekalo konec maja ali v začetku junija, je še razjasnil Lavrov.

Odnosi še slabši po zastrupitvi Skripala

Odnosi med Moskvo in Washingtonom, ki so bili že tako na najnižji ravni od konca hladne vojne, so se še dodatno zaostrili po zastrupitvi nekdanjega ruskega vohuna Sergeja Skripala v Veliki Britaniji. Zahod za zastrupitev obtožuje Rusijo, ki očitke zavrača. Poleg tega so zahodne države izgnale ruske diplomate, Moskva pa je sprejela enake protiukrepe.

Odnosi so sicer napeti tudi zaradi podpiranja različnih strani v Siriji. Zahodne sile na čelu z ZDA sirsko vlado Bašarja Al Asada krivijo za domnevni kemični napad na Dumo. ZDA je v odgovor na domnevni napad s svojima zaveznicama napadla položaje v Siriji, povezane s kemičnim orožjem. Rusija, ki podpira Al Asadove sile, je ta napad najostreje obsodila in zahtevala tudi obsodbo v Varnostnem svetu Združenih narodov, kjer pa pričakovano ni dobila podpore.

J. R.