Raziskava: Večina moških v arabskem svetu meni, da je ženskam mesto doma

Tudi ženske ohranjajo konservativna stališča

3. maj 2017 ob 10:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mladi moški v arabskih državah naj bi bili prav toliko konservativni kot njihovi očetje, kaže raziskava v Egiptu, Libanonu, Maroku in na palestinskih ozemljih. Le četrtina jih podpira enakopravnost žensk na določenih področjih.

V raziskavi z naslovom Mednarodna študija o moških in enakopravnosti spolov na Bližnjem vzhodu in na severu Afrike je sodelovalo 10.000 ljudi. Raziskava kaže, da večina moških, ponekod tudi do 90 odstotkov, pričakuje, da bodo nadzirali svoboščine svojih žena, od tega, kako se oblačijo, do tega, kako pogosto bosta imela spolni odnos.

Le okoli polovica moških ali manj meni, da bi morale imeti poročene ženske enake pravice do dela kot moški. Obenem pa jih večina na vseh območjih, kjer so izvajali raziskavo, pravi, da bi sprejeli žensko za šefinjo, poroča BBC. A moški naj bi bili pripravljeni sprejeti delovne ženske, le če je moški še vedno tisti, ki skrbi za večino prihodkov in če ženska primarno opravlja gospodinjsko delo.

Okoli četrtina za enakopravnost spolov

Četrtina ali več izmed 4.830 moških, starih od 18 do 59 let, je izražala podporo za določeno obliko enakopravnosti spolov. "Ti moški postavljajo pod vprašaj nasilje nad ženskami, strinjajo se z določenimi zakoni, ki varujejo pravice žensk, podpirajo ženske na vodstvenih položajih in pogosto želijo več časa skrbeti za otroke," ugotavlja poročilo.

Raziskava poleg tega ugotavlja, da so moški v regiji tudi pod "izjemnim pritiskom" kot tisti, ki morajo preskrbeti gospodinjstvo. To še posebej velja na območjih, kjer trajajo spopadi. Med 20 in 50 odstotki moških na vseh štirih območjih, kjer so izvajali raziskavo, je dejalo, da jih je zaradi pomanjkanja dela ali denarja sram pred družino.

Patriarhat koristi le tistim na vrhu

"Obstaja vtis glede arabskega sveta, da vlada patriarhat in da je ta čudovit za moške," je dejala Širin El Feki, ki je vodila raziskavo. Kot je dodala, pa "patriarhat koristi le zelo majhni manjšini, ki je na vrhu piramide". "Za druge spodaj - veliko žensk, a glede na rezultate raziskave tudi številne moške - je življenje zelo težko."

Širin El Feki je še izrazila presenečenje nad tem, da tudi same ženske vzdržujejo tradicionalne ideje o vlogi spolov. Več kot 70 odstotkov jih je tako dejalo, da želijo pravico do dela, a se jih večina ob tem strinja, da če je dela premalo, bi morali imeti moški prednost.

Trdovratna konservativnost

Podobna raziskava, ki je bila izvedena po več deset državah, je sicer pokazala, da imajo mlajši moški liberalnejši odnos do enakopravnosti spolov kot starejši, v primeru raziskave na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki - z izjemo Libanona - pa kaže, da ni tako. "Mlajše ženske so precej bolj odprte kot njihove matere in babice, za mlajše moške pa se zdi, da so prav tako konservativni kot starejši, morda celo bolj," je dejala Širin El Feki.

Zaradi visoke brezposelnosti in boja za delo bi lahko bila spolna enakopravnost na udaru, ugotavlja poročilo, ki dodaja, da morda vlogo igra tudi "splošno vzdušje" religioznega konservatizma, v katerem so odraščali mlajši moški. A če so imeli očetje mlajših moških bolj liberalen odnos, je bolj verjetno, da jih bodo imeli tudi njihovi sinovi.

B. V.