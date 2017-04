Islamske duhovnice izdale prvo fatvo proti otroškim porokam

Prvi večji kongres islamskih duhovnic v Indoneziji

28. april 2017 ob 16:20,

zadnji poseg: 28. april 2017 ob 16:51

Cirebon - MMC RTV SLO/Reuters

Po tridnevnem kongresu so indonezijske islamske duhovnice izdale sploh prvo fatvo proti otroškim porokam v zgodovini in vlado pozvale, naj zakonsko starost za poroke dvigne na 18 let.

Fatva je v islamskem pravu nezavezujoče, a ugledno pravno mnenje, ki ga lahko poda kvalificiran pravnik ali verski voditelj.

Duhovnice so vlado pozvale, naj zakonsko določeno minimalno starost žensk za poroko z zdajšnjih 16 dvigne na 18 let. Zakonsko določena starost za moške v Indoneziji je 19 let.

Indonezija ima eno najvišjih stopenj rodnosti. Glede na podatke urada za otroke Združenih narodov je vsaka šesta ženska v Indoneziji poročena pred dopolnjenim osemnajstim letom, kar je okoli 340.000 deklet letno. Okoli 50.000 izmed teh je mlajših od 15 let. V fatvi so duhovnice poroke mladoletnic oklicale za škodljive in dodale, da je preprečevanje teh nujno.

Prvo srečanje islamskih verskih voditeljic

Prvo večje srečanje muslimanskih duhovnic je potekalo v mestu Cirebon na otočju Java. Večina udeleženk je bila Indonezijk, kongresa pa so se udeležile tudi predstavnice iz Pakistana, Indije, Savdske Arabije in drugih držav.

Indonezijski muslimanski zbor ulema, največja islamska avtoriteta v državi, sicer redno izdaja fatve, a so skoraj vsi njeni predstavniki moški.

"Duhovnice poznamo vprašanja in ovire, s katerimi se ženske spoprijemajo. Prevzele bomo pobudo in ne bomo samo čakale na vlado, da te otroke zaščiti," je dejala organizatorka konference Ninik Rahaju. V fatvi so se duhovnice nanašale na študije, ki ugotavljajo, da številne mlade neveste ne morejo nadaljevati svojega šolanja in da se polovica teh porok konča z ločitvijo.

Fatva proti otroškim porokam je bila le ena izmed vseh izdanih na kongresu. Duhovnice so med drugim izdale tudi fatve proti spolnemu zlorabljanju žensk in uničevanju okolja.

Kongresa se je udeležil tudi indonezijski minister za religijske zadeve Lukman Hakim Saifudin in dejal, da bo pobude duhovnic predal vladi, poroča Independent.

Indonezija ima okoli 255 milijonov prebivalcev, okoli 90 odstotkov je muslimanske veroizpovedi.

J. R.