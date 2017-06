Reševanje tovarne čokolade z množičnim financiranjem

V mestu Dunedin na jugu Nove Zelandije so lokalni prebivalci z množičnim financiranjem v dveh dneh zbrali več kot dva milijona evrov za ohranitev priljubljene tovarne čokolade Cadbury.

Ameriška konfekcijska in prehrambna multinacionalka Mondelez International je februarja letos napovedala zaprtje tovarne čokolade, zaradi česar bi brez dela ostalo 350 ljudi, proizvodnjo pa bi preselili v večje avstralske tovarne, poroča Guardian.

Tovarna čokoladnih izdelkov znamke Cadbury je stara že 80 let, Novozelandci jo poznajo po ananasovih kockah, čokoladnih ribicah in čokoladnih piškotih s pomarančo.

Član uprave Cadburyja, poslovnež Jim O'Malley, je z ekipo prostovoljcev začel kampanjo, s katero želijo rešiti tradicijo čokoladarstva v Dunedinu. Cilj kampanje je zbrati okoli 13 milijonov evrov (20 milijonov novozelandskih dolarjev) v dveh tednih. Od začetka kampanje, to je od srede, so s prispevki več kot 2.000 donatorjev zbrali 2,13 milijona evrov.

Zbrani denar želijo porabiti za nakup opreme iz tovarne Cadbury in ustanoviti novo tovarno v severnem delu Dunedina. "Skrbelo me je, da bo zbiranje sredstev polomija, vendar so nas podprli ljudje iz cele Nove Zelandije ter od drugod po svetu," je za Guardian povedal O'Malley in dodal, da je čokoladarstvo del lokalne identitete v Dunedinu.

Prispevki kot investicije

Četrtina vseh donacij je prišla iz Aucklanda, prispevali pa so tudi posamezniki iz Severne Amerike, Anglije in Avstralije. Zbiranje denarja poteka kot investiranje in ne kot doniranje prostovoljnih prispevkov, saj naj bi vsak podpornik dobil delček lastništva v novi tovarni. "Z veseljem bom lastnik 0,1 odstotka tovarne čokolade," je na Facebooku na strani kampanje zapisal vlagatelj Corwin Newall.

Po poročanju dnevnika New Zealand Heralnd je najmanjši možen prispevek 32 evrov (50 novozelandskih dolarjev), doslej pa so prejeli investicije med 32 in 32.000 evri (50 in 50.000 novozelandskimi dolarji). Ob tem naj bi O'Malley dobil že več ponudb premožnejših ljudi za sodelovanje v prihodnosti, poroča isti dnevnik.

Iz dosedanje lastnice Mondelez International so potrdili, da so prejeli več ponudb za prevzem proizvodnje Cadburyjevih izdelkov. Dunedinov proizvodni holding pod vodstvom O'Malleya je medtem že zavaroval pravico do proizvodnje Cadburyjevih izdelkov.

Direktor največjega novozelandskega maloprodajnega trgovca z živili Food Stuffs Steve Anderson je dejal, da podjetje podpira lokalno skupnost pri reševanju tovarne. "Podpiramo poskus reševanja čokoladnih piškotov s pomarančo in ananasovih kock," je Anderson zapisal v izjavi in dodal, da bodo ob morebitnem uspehu kampanje pomagali s prodajo in promocijo izdelkov.

Po besedah O'Malleya bi nova tovarna zaposlovala med 25 in 50 izkušenih delavcev iz tovarne čokolade. Ob uspešnih dogovorih bi čokoladne izdelke lahko začeli proizvajati avgusta prihodnje leto.

Bojkot Cadburyja v Maleziji

Čokolade Cadbury so ogromno prahu dvignile leta 2014 v Maleziji. DNK-testi naj bi takrat pokazali vsebnost svinjine v dveh čokoladnih izdelkih iz Cadburyja, zaradi česar so trgovci te muslimanske države bojkotirali uvoz Cadburyjevih izdelkov. Nadaljnji DNK-testi so pokazali, da čokolada vendarle ne vsebuje svinjine, je takrat po poročanju BBC-ja sporočila malezijska vlada.

