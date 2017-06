Rešitev grške blokade: zgornja, nova ali severna Makedonija?

Spor okoli imena se vleče že 27 let

14. junij 2017 ob 20:56

Atene - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Nova makedonska vlada, ki napoveduje hitro približevanje Evropski uniji in Natu, se je lotila tudi grške blokade zaradi imena Makedonija.

Blokada je tudi razlog, da se država na poti v evroatlantske povezave že več kot desetletje ni premaknila nikamor.

Novi makedonski premier Zoran Zaev je obuditev pogovorov z Grčijo napovedal že v torek v Bruslju, v sredo pa je zunanji minister Nikola Dimitrov o tem ogovoril z grškim kolegom Nikosom Kocjasom. Začetek, pravita, je spodbuden.

Atene: Makedonija provinca na severu Grčije

Spor okoli imena se vleče že 27 let. V Atenah vztrajajo, da je Makedonija provinca na severu Grčije, nekdanja makedonska oblast pa naj bi imela po mnenju Aten tudi ozemeljske apetite. A novi makedonski premier Zaev je ubral umirjen ton, predhodnika Nikolo Gruevskega, ki ni privolil v noben predlog, je obtožil provociranja. Kot pravi, je obdobje spomenikov, antičnih prezidav, preimenovanj avtocest, letališč, športnih dvoran in stadionov z zgodovinskimi imeni, v glavnem Aleksandra Velikega - Makedonskega, mimo. V Atenah, kjer računajo na obnovitev gospodarskega sodelovanja z Balkanom, upajo, da bodo rešitev našli čim prej.

"Moramo in zmoremo najti kompromis, ki bo koristil obema stranema, tako bomo našim državljanom in družbam pomagali razumeti, da lahko s premagovanjem zgodovinskih ovir bistveno več pridobimo, kot pa če vztrajamo pri konfliktu, za katerega ni rešitve," je dejal grški vodja diplomacije.

Nova vlada v Skopju naj bi bila pripravljena na spreminjanje imena, v EU in Nato bi Makedonci lahko vstopili tudi pod začasnim imenom - Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

"V tej regiji se vzpenjamo in padamo skupaj, a za to spoznanje je bil potreben čas. In ko smo na poti navzgor, potrebujemo pomoč. Prepričan sem, da bodo tudi Grki spoznali, da je to dobro za njihovo državo, našo veliko, prijateljsko južno sosedo," pravi makedonski zunanji minister Dimitrov.

Zgornja, nova ali severna Makedonija

Makedonija je kandidatka za članstvo v EU-ju že od leta 2005, a kljub priporočilom Bruslja pogajanj zaradi grške blokade ni bilo, podobno je od leta 2008 z Natom. O morebitnem dogovoru o novem imenu bi Makedonci odločali na referendumu, med mogočimi rešitvami pa so tudi zgornja, nova ali severna Makedonija. Pred 10 leti je namreč Grčija privolila, da se v novem imenu lahko pojavi tudi beseda Makedonija, a so se odnosi med državama od takrat le zaostrovali.

Boštjan Anžin, RTV Slovenija, A. V.