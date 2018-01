Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nova premierka Viorica Dancila in vodja vladajoče stranke Liviu Dragnea, zaradi spora s katerim naj bi odstopila zadnja dva premierja. Foto: Reuters Sorodne novice Romunski premier po nezaupnici v stranki odstopil s položaja Dodaj v

Romunski predsednik za novo premierko imenoval Viorico Dancila

Prva ženska na čelu romunske vlade

17. januar 2018 ob 18:21

Bukarešta - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Romunski predsednik Klaus Iohannis je za novo premierko po nezaupnici in odstopu Mihaila Tudosa imenoval dozdajšnjo evropsko poslanko Viorico Dancila, ki bo prva ženska na vrhu romunske vlade.

Njen predhodnik Tudose je v ponedeljek po sporu z vodjo vladajoče socialdemokratske stranke (PSD) Liviom Dragneo odstopil. Dancilovo, ki velja za tesno sodelavko Dragnea, mora sicer potrditi še parlament, kar pa bo verjetno samo formalnost, saj ima PSD večino v parlamentu, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

To je že tretja menjava na vrhu romunske vlade v sedmih mesecih. Junija lani je namreč odstopil Sorin Grindeanu, v ponedeljek pa še Tudose. Oba naj bi se sprla z Dragneo. Tudose je odstopil po tem, ko so mu v njegovi socialdemokratski stranki izrekli nezaupnico. Dragnea sicer zaradi obsodbe za korupcijsko dejanje ne more prevzeti vodenja vlade, vseeno pa lahko vodi stranko.

J. R.