Rusija sporoča ZDA: Politika sankcij je škodljiva

Kongres bo odločal v torek

24. julij 2017 ob 15:07

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Potem ko se je ameriški kongres poenotil o novih sankcijah proti Rusiji, je ta v ponedeljek opozorila, da bi njihovo sprejetje škodilo interesom obeh držav.

"Nadaljevanje politike sankcij je neproduktivno in škodljivo za interese obeh držav, pa tudi tretjih držav, s katerimi Rusija razvija dvostranske odnose," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Sredi junija je ameriški senat podprl nove ostre sankcije proti Rusiji, vendar je besedilo zakona kar nekaj časa stalo v predstavniškem domu kongresa, dokler v soboto niso dosegli dogovora.

Predstavniški dom naj bi tako v torek na glasovanju podprl zakon o novih sankcijah proti Moskvi zaradi domnevnega vmešavanja v lanske predsedniške volitve v ZDA in priključitve ukrajinskega polotoka Krim leta 2014. V okviru zakona bo podprl tudi nove sankcije proti Severni Koreji in Iranu zaradi preizkusov balističnih raket.

Trump bo težko zavrnil podpis sankcij

Sprva je ameriški predsednik Donald Trump nasprotoval novim sankcijam proti Rusiji, saj v skladu z njimi v prihodnje ne bo več mogel sam omiliti sankcij proti Moskvi, temveč bo glede tega vprašanja pod nadzorom kongresa. Zaradi domnevnih povezav med njegovo kampanjo in Rusijo ima zdaj le malo možnosti, da sankcij ne bi podpisal.

Peskov je danes še dejal, da Kremelj še vedno čaka na odločitev Trumpa, potem ko je direktor komunikacij Bele hiše Anthony Scaramucci dejal, da se ameriški predsednik še vedno odloča o tem, ali bo podpisal zakon o uvedbi novih sankcij.

Dokler se ne bo odločil, je še prezgodaj govoriti o morebitnih ruskih protiukrepih, je dodal Peskov.

Nemčija nasprotuje novim sankcijam

Novim sankcijam nasprotuje tudi Nemčija, ki obtožuje Washington, da želi dati prednost ameriškim podjetjem in kaznovati velika evropska podjetja, ki sodelujejo v projektu plinovoda Severni tok 2.

Za Rusijo še vedno veljajo sankcije, ki so jih EU in ZDA uvedle zaradi ruske priključitve Krima in podpore proruskim separatistom na vzhodu Ukrajine. Moskva je na sankcije že odgovorila s protiukrepi, med drugim s prepovedjo uvoza hrane.

A. V.