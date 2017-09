Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! SDF v sestavi arabskih in kurdskih borcev je rusko letalstvo obtožil napada na njihove borce. Foto: Reuters Sorodne novice Sirski uporniki SDF-ja poročajo o napadu ruskih sil Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rusija zavrača obtožbe o napadu na sirske uporniške sile

Tiskovni predstavnik: "Američane smo obvestili o nameri"

17. september 2017 ob 18:48

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Rusko obrambno ministrstvo je zanikalo sobotne obtožbe o napadu ruskih letalskih sil na pripadnike sirskih demokratičnih sil (SDF), ki se ob podpori ZDA na vzhodu Sirije borijo proti skrajni skupini Islamska država (IS).

Ministrstvo je v izjavi sporočilo, da so edini cilj ruskega letalstva skrajneži samooklicane Islamske države, poroča BBC. Dodali so, da so ZDA o svoji operaciji predhodno obvestili.

"V izogib nepotrebnemu zaostrovanju so poveljniki ruskih sil v Siriji uporabili obstoječi komunikacijski kanal, preko katerega so Američane obvestili o svoji nameri," je dejal tiskovni predstavnik ministrstva general Igor Konašenkov.

SDF je v soboto sporočil, da je bilo v letalskih napadih ruskih in sirskih sil ranjenih šest njenih pripadnikov. Poročilo SDF-a je potrdilo tudi ameriško obrambno ministrstvo.

Deir Ezor zadnja pokrajina pod IS-om

Deir Ezor je še zadnja pokrajina Sirije pod nadzorom IS-a. Septembra je sirska vlada oznanila, da so zlomili odpor IS-a v istoimenski prestolnici pokrajine. SDF se medtem pomika proti mestu Deir Ezor, a vanj naj ne bi nameravalo vstopiti.

Sirske vladne sile so sicer 5. septembra prekinile večletno obleganje severnega dela mesta Deir Ezor, SDF pa trenutno oblega mesto Raka, de facto prestolnico islamskega kalifata.

V sirski državljanski vojni je od marca 2011 umrlo več kot 330.000 ljudi.

J. R.