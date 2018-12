Ameriška podjetja izdelajo več kot polovico vse vojaške opreme

Proizvodnjo povečujejo tudi ruska, turška in kitajska podjetja

10. december 2018 ob 07:51

Stockholm - MMC RTV SLO

Ameriška orožarska podjetja izdelajo več kot polovico vse vojaške opreme na svetu, med njimi pa ima nesporni primat podjetje Lockheed Martin.

Kot je pokazala študija Stockholmskega mednarodnega mirovnega instituta (SIPRI), je imelo podjetje Lockheed Martin med vsemi podjetji, ki izdelujejo vojaško opremo, tudi največ dobička. Samo lani je prodalo za 27,8 milijarde evrov svojih izdelkov, piše Deutsche Welle. Za svoj uspeh se mora Lockheed Martin zahvaliti predvsem ameriški vladi, saj so njegov največji kupec prav ameriške oborožene sile, za katere podjetje izdeluje različne obrambne sisteme in opremo, na primer lovca F-35 Lightning in transportno letalo C-130 Hercules.

Drugo največje orožarsko podjetje je prav tako ameriško, to je Boeing. Predsednik ZDA Donald Trump je julija letos Boeing "nagradil" tudi z naročilom dveh novih predsedniških letal Air Force One, vsako bo stalo 3,4 milijarde evrov.

Rekordnih 626 milijard za obrambo

Ameriška vojska je predvsem zaradi prestižne tekme z Rusijo in Kitajsko stalno na lovu za novimi modernimi sistemi in opremo. Pri Lockheed Martinu tako trenutno zanjo razvijajo "nadzvočne izstrelke", ki se lahko ognejo tradicionalnim radarjem, razvijajo pa tudi opremo za ameriške "vesoljske sile", ki jih je Trump napovedal junija. V letu 2019 nameravajo tako ZDA za obrambo države nameniti rekordnih 626 milijard evrov.

Z ameriškimi podjetji se evropska le stežka merijo, morda še najbolj francoski Airbus, čeprav največja proizvajalka orožja v zahodni Evropi ostaja Velika Britanija, sledi ji Francija. Ogromno britansko podjetje BAE Systems, ki ima več kot 83.000 zaposlenih, je edino evropsko podjetje, ki se je uvrstilo med pet največji tovrstnih podjetij na svetu. Pri BAE-ju izdelujejo tudi evropsko vojaško letalo Eurofighter Typhoon, ki ga prodajajo tudi v druge države, kot je na primer Savdska Arabija.

Putin in Erodgan podpirata domače

V letu 2017 so svoje dohodke okrepila tudi ruska orožarska podjetja, ki so imela veliko koristi od napovedi Vladimirja Putina po posodobitvi ruske vojske. Podjetje Almaz-Antey, ki je v državni lasti, ostaja največje rusko orožarsko podjetje in se je prvič uvrstilo tudi v deseterico največjih na svetu. Tudi Turčija pretežno kupuje domačo opremo, domača podjetja pa so zaradi strategije predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, po kateri mora država postati manj odvisna od uvoza orožja, okrepila dobiček za 24 odstotkov.

Po podatkih SIPRI-ja bi se med največja orožarska podjetja zagotovo uvrstila tudi tri kitajska, a ker niso objavila zanesljivih in preverljivih podatkov o svojem poslovanju, jih na seznam niso dali.

A. P. J.