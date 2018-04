Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Napadalec je kombi najel. Foto: Reuters Sorodne novice Toronto: Kombi zapeljal v pešce; devet mrtvih Dodaj v

Motiv napada v Torontu, v katerem je umrlo 10 ljudi, (še) ni znan

Policisti niso streljali na napadalca

24. april 2018 ob 07:28

Toronto - MMC RTV SLO, Reuters

Osumljenec za napad z vozilom na pešce v Torontu, ki je ubil deset ljudi in jih 15 ranil, je 25-letni Alek Minassian, ki ga nekdanji sošolci opisujejo kot odmaknjenega človeka.

Minassiana je policija prijela manj kot pol ure po tem, ko je s kombijem zapeljal v množico pešcev na pločniku v severnem delu največjega kanadskega mesta.

Po napadu je voznik zbežal s prizorišča, a so ga policisti aretirali 26 minut pozneje. Pred aretacijo je osumljenec z nekim predmetom meril v policijo in vzklikal, naj ga ubijejo, vendar policisti niso streljali, ampak so mu ukazali, naj leže na tla.

Minassian je obiskoval program za učence s posebnimi potrebami v srednji šoli v Torontu in po pripovedovanju nekdanjih sošolcev ni bil nasilen, vendar pa je deloval odmaknjeno. "Ni bil družaben človek, a kot se spomnim, je bil popolnoma neškodljiv," se ga spominja nekdanja sošolka.

Policija je sporočila, da jim Minassian pred tem ni bil znan, prav tako pa ne vedo, kaj je bil motiv za napad. Šef mestne policije Mark Saunders je dejal, da okoliščine nedvoumno kažejo, da je šlo za namerno dejanje voznika.

Kanadski premier Justin Trudeau je dejal, da gre za "tragičen in brezčuten napad", ki je v njem povzročil "veliko žalost".

G. V.