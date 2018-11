"Zmaga ljubezni" - v Kostariki leta 2020 dovoljene istospolne poroke

Predsednik Quesada izpolnil predvolilno obljubo

16. november 2018 ob 09:16

San Jose - MMC RTV SLO, Reuters

Kostarika bo prva država v Srednji Ameriki, ki bo dovolila istospolne poroke. To pravico bodo istospolni lahko uveljavljali od sredine leta 2020.

Ustavno sodišče je pritrdilo Medameriškemu sodišču za človekove pravice, ki je januarja pozvalo vse države v regiji, naj legalizirajo istospolne civilne zveze. Da bo uzakonil istospolne poroke, je med predvolilno kampanjo obljubil tudi predsednik Kostarike Carlos Alvarado Quesada, ki je ta položaj prevzel maja letos.

"Gre samo še za vprašanje časa. Prihajajo enake pravice za vse, ljubezen bo zmagala. To je velik korak proti enakosti," je po odločitvi sodišča tvitnil levosredinski Quesada. Odločitev bo začela veljati čez 18 mesecev.

Istospolni so lahko zakonsko zvezo v bližnjih državah do zdaj zakonito sklenili v Argentini, Braziliji, Kolumbiji, Urugvaju in v nekaterih delih Mehike.

Čeprav Kostarika velja za državo z razvitimi socialnimi pravicami, dobrim izobraževalnim sistemom in zdravstveno oskrbo, pa nekatere pravice, kot sta umetna prekinitev nosečnosti in zunajtelesna oploditev, niso splošno sprejete. Tudi podpora istospolnim porokam ni prav visoka - to možnost podpira le 30 odstotkov Kostaričanov. Odločitvi sodišča nasprotuje tudi Cerkev, ki je sporočila, da je "naravno stanje stvari, da družina, osnovna celica družbe, temelji na monogamni in heterospolni zvezi".

A. P. J.