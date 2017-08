Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Meglice so najverjetneje prišle z morja. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

S plaže v Angliji zaradi skrivnostne meglice evakuirali obiskovalce

133 jih je poiskalo zdravniško pomoč

28. avgust 2017 ob 09:52

London - MMC RTV SLO, STA

S plaže na jugovzhodu Anglije so v nedeljo zaradi domnevnega uhajanja kemikalij evakuirali obiskovalce. Zdravniško pomoč je zaradi težav z dihanjem, pekočih oči in bruhanja poiskalo 133 ljudi.

Obiskovalce so s plaže Birling Gap evakuirali, ko se je tam nenadoma sredi vročega in jasnega dneva pojavila skrivnostna meglica, zaradi katere so imeli ljudje težave z dihanjem in pekoče oči.

Policija v Sussexu je sporočila, da preiskava o nastanku kemične meglice poteka, vzroka pa za zdaj še niso našli. Domnevajo, da je prišla z morja, vendar to še ni potrjeno. Ob podobnih pojavih v preteklosti so domnevali, da so kemikalije prišle iz industrijskih obratov v Franciji.

Gasilci in reševalci so sporočili, da po vsej verjetnosti ni šlo za klor. Po navedbah policije so bile posledice meglice sicer neprijetne, vendar niso bile resne.

Policija je prve prijave dobila ob 17. uri z Birling Gapa, kemični oblak pa se je nato premikal vzhodno ob obali do Bexhilla.

Plaže naj bi ponovno odprli še danes, bodo pa situacijo pozorno spremljali.

K. S.