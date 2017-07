Salvador: Najstniška žrtev posilstva obsojena na 30 let zapora

Ena od šestih držav, kjer je splav popolnoma nezakonit

8. julij 2017 ob 16:33

San Salvador - MMC RTV SLO

V Salvadorju je 19-letno žrtev posilstva sodišče obsodilo na 30-letno zaporno kazen, potem ko je dekle lani rodilo mrtvega otroka. Obsojena je bila zaradi umora, ker da ni poiskala ustrezne zdravniške oskrbe med nosečnostjo.

Kot poroča Guardian, gre za zadnjo v dolgi vrsti sodnih krivic proti nosečnicam v tej srednjeameriški državi.

Evelyn Beatriz Hernandez Cruz, srednješolka iz majhnega podeželskega zaselka v Cuscatlánu na vzhodu Salvadorja, je aprila lani v tretjem tromesečju rodila mrtvorojenca na stranišču v hudih bolečinah, ni pa vedela, da je noseča. Zdravniški strokovnjaki niso mogli ugotoviti, ali je zarodek umrl v maternici ali po porodu, Hernandezova pa vztraja, da ji je šele pozneje, po hudih bolečinah, postalo jasno, da je rodila.

Dekle je več mesecev skupinsko posiljevala tolpa.

"Nepravična in nezakonita razsodba"

Hernandezovo so aretirali, potem ko so v straniščni školjki našli mrtvi plod. Teden dni je preživela z lisicami priklenjena na bolniško posteljo, kjer so jo zdravili zaradi hude anemije in okužbe urinarnega trakta, po tistem pa so jo preselili v zapor.

Sodnica je sprejela trditev tožilstva, da Hernandezova v času nosečnosti ni poiskala zdravniške pomoči, ker si ni želela otroka, v stranišče pa da ga je vrgla, da bi ga ubila. Pri razsodbi je šla sodnica še dlje in dejala, da Hernandezova ni mogla delovati sama, zato bi lahko bila sokriva tudi njena mama.

Odvetnik dekleta je razsodbo označil za nepravično in nezakonito. "Sodničina razsodba ni skladna s predstavljenimi dokazi. Gre za odločitev, ki temelji na morali, ne pa zakonu ali pravici," je povedal Dennis Munoz in napovedal pritožbo.

Po navedbah Morene Herrere, izvršne direktorice civilne skupine za dekriminalizacijo splava, je razsodba rezultat predsodkov tako tožilstva kot sodnice. "Razsodba, s katero so obsodili Evelyn na 30 let zapora, kaže, kako se v Salvadorju deli pravica brez neposrednih dokazov, brez zadostnih dokazov, ki bi razčistili, kaj je ženska storila," je povedala.

Bodo zakon spremenili?

V Salvadorju, eni izmed šestih držav, kjer je splav nezakonit ne glede na okoliščine (druge države so še Vatikan, Malta, Dominikanska republika, Nikaragva in Čile), zaradi umora za zapahi sedi na desetine žensk, večinoma revnih in mladih, ki so imele zaplete med nosečnostjo.

Splav je v Salvadorju nezakonit od leta 1997, ko so poslanci z vseh strani političnega spektra brez javne razprave ali posvetovanja s strokovnjaki glasovali, da se ženskam odvzamejo njihove reproduktivne pravice. Reformo so sprejeli po precej skrivni in sumljivi kampanji vplivnih skupin proti splavu, povezanih s Katoliško cerkvijo.

Ob pritisku javnosti in zdravniške stroke so oblasti nekaj časa razpravljale o milejšem zakonu, ki bi dovoljeval splav v primerih posilstva, trgovine z belim blagom ali takrat, ko je ogroženo življenje matere, a štiri mesece po koncu parlamentarnih razprav zakon še vedno ostaja v rokah zakonodajnega odbora, v katerem sedi devet poslancev, ki se morajo še odločiti, ali bodo zakon poslali v glasovanje.

K. S.