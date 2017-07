Srbska premierka stavkajočim v Kragujevcu: Vsi izgubljamo

Delavci zahtevajo višje plače

10. julij 2017 ob 19:47

Kragujevac - MMC RTV SLO/Reuters

Predsednica srbske vlade Ana Brnabić je obiskala avtomobilsko tovarno Fiat v Kragujevcu in delavce v njej pozvala, naj končajo stavko.

Stavka se je začela prejšnji mesec, ko so delavci zahtevali zvišanje plač in zmanjšanje delovnih obveznosti. Sindikati so pojasnili, da se jim do zdaj z vodstvom podjetja ni uspelo dogovoriti za pogajanja.

Brnabićeva je v ponedeljek delavcem dejala, da se Fiat s stavkajočimi delavci ne pogaja, ker so s stavko kršili sporazum med sindikatom in Fiatom.

Težko bo privabiti nove investitorje

"Veliko smo izgubili. Delavci so izgubili plače, Fiat proizvodnjo. Izvoz Srbije se zmanjšuje. Težko bo privabiti nove investitorje, če ne bo zanesljivosti, da bodo delavci spoštovali dogovor med sindikati in delodajalci," je dejala Brnabićeva. Vodstvo Fiata v Srbiji ni bilo dosegljivo za komentar oziroma se še ni odzvalo.

V tovarni zaposlenih 2.400 ljudi

Avtomobilska tovarna v Kragujevcu je v 67-odstotni lasti Fiata, medtem ko ima država Srbija 33-odstotni delež. Njihovi proizvodi predstavljajo osem odstotkov srbskega izvoza. Tovarna zaposluje 2.400 ljudi, ki so v letu 2015 proizvedli 100.000 avtomobilov.

A. V.