Svetovni voditelji zbrani v Parizu ob obletnici konca prve svetovne vojne

Varnostne razmere v francoski prestolnici izredne

11. november 2018 ob 08:36,

zadnji poseg: 11. november 2018 ob 13:59

Pariz - MMC RTV SLO, STA

V Parizu je potekala osrednja slovesnost ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne, ki so se je udeležili premierji in predsedniki 84 držav ter predstavniki osrednjih mednarodnih organizacij, med njimi predsednik republike Borut Pahor.

Ob močno poostrenih varnostnih ukrepih so se voditelji zbrali na Elizejskih poljanah in se skupaj podali do Slavoloka zmage. Slovesnost se je začela ob zvonovih Notredamske katedrale in preletom letal, ki so za seboj pustila sled v barvi francoske zastave. Francoski himni Marseljezi je nato sledil kulturni program in prebiranje pisem vojakov s fronte.

Slovesnost, ki je potekala ob slabem vremenu, je ob desnem boku francoskega predsednika Emmanuela Macrona spremljala nemška kanclerka Angela Merkel, poleg nje pa ameriški predsednik Donald Trump s prvo damo ZDA Melanio. Na Macronovi levi strani je sedel ruski predsednik Vladimir Putin.

Macron je zbrane voditelje pozval, naj gradijo upanje in ne strahu. V nagovoru je opozoril, naj ne pozabijo pokola prve svetovne vojne. "Brazgotine pokola so sto let kasneje še vedno vidne na obrazu sveta. Gradimo raje na upanju in ne na medsebojnem ustrahovanju," je dejal.

Pozval je k skupnemu "boju za mir". "Skupaj se lahko ubranimo groženj, kot so globalno segrevanje in uničevanje okolja, revščina, lakota, bolezen, neenakost in ignoranca," je dejal francoski predsednik.

Na slovesnost so organizatorji povabili prek 3400 ljudi, med njimi številne veterane oboroženih sil Francije in njenih zaveznic.

Trumpa pričakali protestnici

Vsi voditelji so na Elizejske poljane prišli skupaj z nekaj avtobusi, le Trump in Putin sta na prizorišče prispela v svojih avtomobilskih povorkah. Na slovesnost je zadnji prišel Putin, ki je ob prihodu na dogodek segel v roko francoskemu in ameriškemu predsedniku ter nemški kanclerki. Ni pa ponudil roke kanadskemu premierju Justinu Trudeauju, ki ga je pred meseci označil za "neiskrenega in šibkega".

Trump se je medtem že pred prihodom na prizorišče soočil z neprijetnim dogodkom. Dve protestnici z razkritimi prsmi iz aktivistične organizacije Femen sta namreč uspeli zaobiti varnostne ograje in pripadnike varnostnih sil ter se prebili do njegove avtomobilske povorke. Policisti so protestnici nemudoma prijeli, ena od njiju so ustavili le nekaj metrov od Trumpovega avtomobila.

Popoldne bo nato ob navzočnosti svetovnih voditeljev, ki so se zbrali na povabilo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, potekalo odprtje prvega Pariškega foruma o miru.

Namen foruma je, da postane stalnica in združi vse akterje svetovnega upravljanja in civilne družbe ter mednarodne organizacije z namenom izmenjave stališč in iskanja rešitev za skupne izzive. Foruma se bo udeležil tudi predsednik Pahor.

Koncert miru v Drežnici

V Veliki Britaniji bodo danes ob obletnici konca prve svetovne vojne pripravili tradicionalno parado, ki se je bo na povabilo britanske vlade kot prvi nemški predsednik udeležil Frank Walter-Steinmeier.

Prav danes popoldne naj bi na pobudo Velike Britanije ob letošnji obletnici konca prve svetovne vojne tudi zadoneli številni zvonovi, s katerimi naj bi v svet ponesli sporočilo miru in sprave.

V Celovcu na avstrijskem Koroškem bo danes trodeželno zborovanje ob obletnici konca prve svetovne vojne, katerega častna pokrovitelja sta predsednika Avstrije in Slovenije, Alexander van der Bellen in Pahor.

V Drežnici pri Kobaridu bo ob stoti obletnici koncert miru, na katerem bo slavnostni govornik minister za kulturo Dejan Prešiček. V Doberdobu v Italiji pa protokolarno polaganje vencev k spomeniku slovenskim vojakom na soškem bojišču v letih 1915-1917, ki se ga bo udeležil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik.

