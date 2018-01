Tajska policija aretirala enega najzloglasnejših tihotapcev s slonovino

Tihotapljenje živali je nezakonita, a donosna panoga

20. januar 2018 ob 10:32

Bangkok - MMC RTV SLO

Policija na Tajskem je aretirala enega najzlogasnejših tihotapcev z deli ogroženih živali, ki je domnevno vpleten v tihotapljenje na tisoče ton oklov in rogov nosorogov iz Afrike v Azijo.

Kot poroča britanski Guardian, je bil Bunčaj Bač, znan pod več imeni, vključno z Bač Maj Lim, aretiran v severovzhodni pokrajini Nakon Panom ob reki Mekong. Oblasti so ga prijele zaradi suma povezav s tihotapljenjem 14 rogov nosorogov iz Afrike na Tajsko decembra lani.

"To je kot aretacija kakšnega od Corleonov," je dejal ustanovitelj organizacije proti tihotapljenju Freeland Steven Galster, ki je aretacijo označil za zgodovinsko.

Guardian je Bunčaj Bača in njegovega starejšega brata Bač Van Lima omenil že leta 2016. Prepoznana sta bila kot najverjetneje ključna tihotapca, ki vodita kriminalno združbo, delono odgovorno za desetkanje števila ogroženih živali. Organizacija Freeland jima sledi in zbira dokaze o njunem delovanju že od leta 2003. Starejši brat naj bi se nahajal izven Tajske.

Do aretacij je prišlo že po rutinskem pregledu tovora na letalu, ki je priletelo iz Etiopije. Rentgenski posnetek je razkril rogove v torbah, a jih je policija spustila naprej in jima sledila do uslužbenca tajske vlade, ki dela na letališču. Ta je bil aretiran, kasneje pa je policija prijela še Bunčaj Bačovega sorodnika.

Domnevni vodji tihotapske mreže

Brata Bač naj bi vodila tihotapsko mrežo, prek katere naj bi pošiljala dele ogroženih živali večjim preprodajalcem v Laosu, Vietnamu in na Kitajskem, kjer se dele živali uporablja na področju tradicionalne medicine, čeprav ni dokazov o njihovi koristnosti. Organizacija Freeland meni, da sta brata del širše mreže, ki jo imenuje Hidra.

Kot je dejal Galster, "ta aretacija pomeni upanje za divje živali". Dodal je, da upajo, da bodo Tajska in sosednje države, pa tudi države v Afriki izkoristile te aretacije in uničile Hidro.

Brata Bač naj bi bila povezana s tajskim državljanom Čumlong Lemtongtajem, ki prestaja 40-letno zaporno kazen v Južni Afriki zaradi izvoza rogov nosoroga. Gre za najvišjo kazen za takšen zločin do zdaj.

Tihotapljenje živali oziroma delov živali je četrta najbolj dobičkonosna nezakonita panoga po mamilih in tihotapljenju ljudi in orožja. Na leto naj bi prinesla 23 milijard dolarjev. Na črnem trgu naj bi kilogram nosorogovega roga stal okoli 100.000 dolarjev.

B. V.