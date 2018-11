Todorić se bo ob plačilu varščine lahko branil s prostosti

Med obravnavo ne sme zapustiti Zagreba

15. november 2018 ob 12:23

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaški mogotec Ivica Todorić se lahko v zameno za plačilo varščine v višini skoraj milijon evrov branil s prostosti, je odločilo sodišče v Zagrebu.

Zunajobravnavni svet zagrebškega sodišča je obravnaval pritožbo Todorićeve obrambe in tožilstva glede na odločitev o priporu Todorića, potem ko je Velika Britanija nekoč najmočnejšega hrvaškega podjetnika prejšnji teden izročila Hrvaški.

Svet je ocenil, da ni več nevarnosti, da bi nekdanji dolgoletni predsednik uprave koncerna Agrokor Ivica Todorić vplival na priče med preiskavo o domnevnem kriminalu v omenjenem koncernu. Hkrati je ugodil zahtevi tožilstva, da bo Todorić do plačila varščine v višini 7,5 milijonov kun (približno milijon evrov) ostane v priporu zaradi nevarnosti pobega.

Tiskovni predstavnik sodišča Krešimir Devčić je dejal, da svet meni, da bo višina določene varščine izpolnila namen preprečevanja možnosti pobega. Todorić bo za obrambo s prostosti moral nakazati gotovino na račun sodišča in ne bo mogel založiti premoženja v vrednosti določene varščine. Prav tako ne sme zapustiti Zagreba.

Sum denarne goljufije

Hrvaško tožilstvo Todorića, njegova sinova ter 12 nekdanjih članov uprave koncerna in zagrebške podružnice revizorske hiše Baker Tilly sumi, da so iz blagajne Agrokorja na zasebne račune nakazali milijonske zneske. Preiskovalci tožilstva menijo, da je šlo za korupcijo, goljufije in ponarejanja dokumentov, ki naj bi koncern pripeljali na rob propada.

Proti Todoriću poteka preiskava tudi v primeru domnevno nezakonitih posojil, ki jih je dal investicijski sklad Nexus Private Equity Agrokorju prek podjetja Nexus. Gre za 117,5 milijona kun (15,9 milijona evrov), a to ni bil predmet tega zaslišanja.

K. Št.