Tožilstvo: Žena strelca iz Orlanda "vedela za možev napad"

Podpora tuji teroristični organizaciji in oviranje pravosodja

18. januar 2017 ob 07:33

Oakland - MMC RTV SLO

Soproga strelca, ki je v gejevskem klubu v Orlandu junija lani ubil 49 ljudi, je obtožena sodelovanja v napadu. Noor Salman je vedela za napad, je na sodišču v Kaliforniji dejalo tožilstvo.

Salmanova je bila aretirana v nedeljo v okolici San Francisca, kamor se je preselila po napadu. V sredo je predvidena v Kaliforniji še ena obravnava, na kateri bodo tudi razpravljali o morebitni selitvi obtoženke na Florido, kjer naj bi stopila pred zvezno sodišče, poroča BBC.

"Podpora tuji teroristični organizaciji"

V obtožnici je zapisano, da je 30-letna Salmanova "zavestno pomagala in podpirala" moževa prizadevanja za podporo samooklicani Islamski državi. Obenem je obtožena zavajanja kriminalistov in agentov FBI-ja na dan napada, 12. junija. Obtožnica jo tako bremeni materialne podpore tuji teroristični organizaciji in oviranja pravosodja.

"Vedela je, da bo mož izvedel napad," je povedal zvezni tožilec Roger Handberg. Odvetnik je Salmanovo branil, da ni vnaprej vedela za možev napad. Njena družina je v obrambo dejala, da je Salmanova sama žrtev. Al Salman je pred sodiščem v Oaklandu branil nečakinjo. Povedal je, da je "preprosta in nedolžna" ter da jo je mož telesno in duševno zlorabljal. Zatrdil je, da ni vedela za napad Omarja Mateena.

Najhujši strelski napad v ZDA

Mateen, ameriški državljan afganistanskega rodu, je v gejevskem klubu Pulse na Floridi v najhujšem strelskem napadu v moderni zgodovini ZDA ubil 49 ljudi, 53 pa jih je ranil. Med napadom je poklical policijo in izrekel zvestobo IS-ju. Ameriški mediji so nekaj dni po napadu pisali, da je Salmanova moža spremljala, ko je kupoval strelivo in ga celo peljala do kluba Pulse, ker si ga je hotel ogledati. Medtem so obiskovalci kluba zatrdili, da so napadalca večkrat opazili v klubu, priče pa so ga prepoznale tudi kot uporabnika gejevskih aplikacij za zmenke.

T. J.