Trump glede umora Hašokdžija proti Savdski Arabiji ne bo ukrepal

Kritiki poudarjajo dvojna Trumpova merila

21. november 2018 ob 13:28

Washington - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, STA

Kljub ugotovitvam obveščevalne agencije CIE ameriški predsednik Donald Trump ne namerava ukrepati proti Savdski Arabiji zaradi umora Džamala Hašokdžija.

CIA je namreč sporočila, da je za načrtovanje umora novinarja časopisa Washington Post na konzulatu Savdske Arabije v Carigradu vedel tudi savdskoarabski prestolonaslednik Mohamed bin Salman. Trump CII ne verjame in pravi, da resnica o dogodku morda nikoli ne bo znana.

Predsednik ZDA je podal izjavo z naslovom "Najprej Amerika" in dodal, da obveščevalne agencije še vedno preverjajo vse informacije okrog Hašokdžija. "Lahko se zgodi, da je prestolonaslednik vedel za ta tragični dogodek. Morda je vedel, morda ni vedel," je izjavil Trump in poudaril, da je Savdska Arabija velik zaveznik ZDA: "Če bi se sprli s Savdsko Arabijo, bi cena nafte poskočila. Skupaj se trudimo za nizko ceno nafte. Enačba je preprosta. Hočem spet veliko Ameriko, zato je ta na prvem mestu."

"Kralj Salman in kronski princ bin Salman odločno zanikata, da bi kaj vedela o načrtovanju izvedbe umora gospoda Hašodžija," je sporočil in dodal, da resnica morda nikoli ne bo znana. Trumpov argument je, da bi poslabšanje odnosov z dolgoletno močno in bogato zaveznico na Bližnjem vzhodu Savdsko Arabijo ogrozila ameriške strateške interese v tem delu sveta. Pravi, da je na kocki 450 milijard dolarjev savdskih naložb v ZDA.

"Člani kongresa bi radi videli ostrejše stališče proti kraljevini zaradi političnih ali drugih razlogov. Upošteval bom vse ideje, ki mi jih bo dal kongres, ampak le če bodo v skladu z absolutno varnostjo Amerike," je dejal Trump. ZDA so pred kratkim uvedle sankcije proti 17 državljanom Savdske Arabije, ki jih je Riad izbral kot krivce za umor, kar je zanj dovolj.

Trumpovi kritiki odkrito govorijo o njegovih dvojnih merilih, ko gre za Savdsko Arabijo, je poroča dopisnik RTV Slovenija Edvard Žitnik. Ne zahtevajo konca zavezništva med državama, ki ni Trumpova iznajdba, ampak traja že desetletja, ne skrivajo pa razočaranja, da predsednik tako podpira savdskoarabskega prestolonaslednika.

T. J.