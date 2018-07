Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.3 od 27 glasov Ocenite to novico! Ameriški predsednik je predlagal povišanje vojaških izdatkov na štiri odstotke BDP-ja, a se ostali voditelji s predlogom ne strinjajo. Foto: Reuters Nemška kanclerka Angela Merkel je dejala, da so vse članice pripravljene prispevati svoj ustrezni delež. Foto: Reuters VIDEO Vrh Nata minil v znamenju... Dodaj v

Trump: Nato je zdaj precej močnejši kot pred dvema dnevoma

Trump: Trenutno je nepotrebno razmišljati o izstopu iz Nata

12. julij 2018 ob 14:28,

zadnji poseg: 12. julij 2018 ob 14:36

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je po ostrih kritikah na račun članic zveze Nato, še zlasti Nemčije, na nepričakovani novinarski konferenci v Bruslju zatrdil, da verjame v to vojaško zvezo.

Kot je dejal, je Nato "zdaj precej močnejši kot pred dvema dnevoma". Poudaril je, da je kolegom povedal, kako zelo nesrečen je zaradi preskromnih obrambnih proračunov zaveznic, nato so precej okrepile svoje zaveze. "Odnos do ZDA ni bil pošten, a zdaj je," je dodal.

Poudaril je, da so zaveznice obljubile, da bodo za obrambo namenile več in hitreje, pri čemer je omenil znesek 33 milijard dolarjev. Prvi dan vrha je ameriški predsednik pozval članice zveze, naj se zavežejo, da bodo za vojske namenili najmanj štiri odstotke bruto domačega proizvoda. Tudi same ZDA ne namenjajo tolikšnega deleža BDP-ja za vojsko. Zdaj velja za cilj doseči dvoodstoten delež BDP-ja za vojsko.

Trump je na vrhu sicer zagrozil z izstopom ZDA iz zavezništva, če ne bodo preostale zaveznice takoj okrepile vojaških izdatkov, poročajo nemški mediji na podlagi virov, blizu pogovorom na vrhu zavezništva v Bruslju. Po srečanju pa je Trump dejal, da verjame v Nato in da je "trenutno nepotrebno" razmišljati o izstopu iz njega. Dodal je, da bi lahko izstop ZDA iz zveze verjetno lahko odredil tudi brez strinjanja kongresa.

Vrh Nata je bil po njegovih besedah na koncu "fantastično srečanje". Znova je poudaril dober odnos z Nemčijo, ki jo je prvi dan močno kritiziral zaradi njenega sodelovanja z Rusijo na področju dobave plina. Ponovil je sicer, da ne mara plinovoda Severni tok 2, ob tem pa je pripomnil, da če bi vsi imeli boljši odnos z Rusijo, tudi ta plinovod ne bo več problem. Za Nemčijo je sicer Trump še dejal, da je pod "popolnim nadzorom" Moskve.

Nemška kanclerka Angela Merkel danes ni želela komentirati, ali je Trump zagrozil z izstopom ZDA iz zavezništva. "Lahko samo povzamem zaključek. Jasna obveza vseh do Nata in očitna pripravljenost vseh, da v luči spremenjenih varnostnih razmer prispevajo svoje," je dejala.

Dodala je, da je Trump spregovoril tudi o tem, da se mora v zvezi spremeniti deljenje bremena. "Bila sem jasna, tudi drugi so bili, da smo na tej poti," kanclerko navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Drugi dan posvečen tudi Afganistanu

Na vrhu so govorili tudi o Afganistanu. V Bruselj je prišel tudi afganistanski predsednik Ašraf Gani.

Britanska premierka Theresa May je napovedala, da bodo v Afganistan poslali dodatnih 400 britanskih vojakov, ki sicer ne bodo imeli bojne vloge. ZDA je že septembra lani za 3.000 povečala število svojih vojakov. V Afganistanu je tako okoli 15.000 ameriških vojakov.

Nato je bojne operacije uradno končal leta 2014, svojo vlogo pa je prepustil afganistanski vojski. Od takrat so talibani povečali ozemlje, nad katerim imajo nadzor. BBC poroča, da so talibani odkrito prisotni na 70 odstotkih ozemlja Afganistana, prevzeli pa naj bi ga še več.

